VIDEO Nebunie la Paris, dupa ce PSG s-a calificat dramatic, in semifinalele Champions League

Suporterii au iesit pe strazi si au cantat toata noaptea, fericiti dupa victoria echipei favorite, in fata italienilor de la Atalanta, 2-1.Atalanta conducea in minutul 89 cu 1-0, insa francezii au intors calificarea in minutele de prelungire, prin Marquinhos si Choupo-Moting.SURSA VIDEO / YOUTUBE / SommitSportsIn ziua meciului cu Atalanta, PSG a sarbatorit 50 de ani de la infiintarea clubului.Este prima calificare a francezilor in semifinalele Champions League, dupa 25 de ani.