Ziua marii finale Champions League, LIVE: PSG - Bayern. Neymar 0-0, ocazie mare Neymar, bara Lewandowski, Pauza

Ultimul act al competitiei se joaca la Lisabona. PSG : Navas - Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Neymar , MbappeAntrenor: Thomas TuchelBayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, A.Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Muller, Coman - LewandowskiAntrenor: Hansi FlickArbitru: Daniele Orsato. Arbitru de rezerva: Ovidiu Hategan Minutul 1- A inceput meciulMinutul 15 - Mbappe trimite spre poarta nemtilor, dar respinge BoatengMinutul 18 - Neuer scoate senzational in fata lui Neymar Minutul 22- Lewandowski suteaza in baraMinutul 25 - Sule intra in locul lui Boateng, care este accidentatMinutul 31 - Keylos Navas scoate lovitura de cap a lui LewandowskiMinutul 45 - ocazie uriasa Mbappe. Francezul suteaza slab din pozitie buna, retine NeuerMinutul 45+1 - Pauza