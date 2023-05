După ce au cerut demisia conducerii și l-au înjurat pe Messi, fanii lui PSG au mers acasă la Neymar: "Cară-te!"

Sute de suporteri ai Paris Saint-Germain au protestat, miercuri, în faţa sediului clubului francez, ei arătându-şi nemulţumirea faţă de situaţia echipei, relatează AFP.

“Ne-am săturat de mercenari! Messi trebuie dat afară! Trebuie să fie dat afară Nasser (Al-Khelaifi, preşedintele clubului)”, „Conducerea, demisia!” sau chiar „Paris suntem noi”, au scandat suporterii.

Unii fanii, cu fumigene în mână, i-au menţionat în special pe Messi şi Neymar şi au afişat bannere prin care le-au cerut acestora să depună eforturi pentru echipă.

“Suntem sincer îngrijoraţi în privinţa viitorului clubului nostru”, se arată într-un comunicat al Collectif Ultras Paris, în care fanii se întreabă dacă “avionul mai are pilot”.

De la sediul clubului, fanii au mers acasă la Neymar și i-au cerut "să se care" cât mai rapid.

Duminică, echipa PSG a fost învinsă acasă de Lorient, scor 3-1, în etapa a 33-a a campionatului Franţei.

Marţi, PSG a decis ca starul argentinian Lionel Messi să fie suspendat pentru că s-a deplasat luni în Arabia Saudită pentru un contract de sponsorizare.

Confirmation that this footage from @ParisienTimes is genuine - PSG supporters bring their “Neymar, get lost!” chanting directly to the Brazilian’s home in Paris. pic.twitter.com/7HT6Fuh92y