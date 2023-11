Incredibil! Mbappe a dat trei goluri, dar antrenorul lui PSG l-a criticat: "Nu sunt mulțumit de el"

Echipa franceză PSG a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Reims, într-un meci din etapa a 12-a din Ligue 1. Toate cele trei goluri ale oaspeţilor au fost marcate de Kylian Mbappe.

Deşi a învins la Reims cu 3-0, parizienii nu au avut un meci uşor pe Stade August Delaune II. Portarul Gianluigi Donnarumma având serios de lucru pe parcursul celor 90 de minute ale jocului. Kylian Mbappe a reuşit tripla, înscriind în minutele 3, 59 şi 82, el având la activ şi o bară.

Mbappe este golgeterul campionatului francez, cu 13 goluri. În clasament, PSG e pe primul loc, cu 27 de puncte, iar Reims e pe 4, cu 20 de puncte.

Cu toate acestea, antrenorul spaniol Luis Enrique a declarat că nu e mulțumit de Kylian: Nu sunt mulțumit de Kylian Mbappé. Nu am nimic de spus despre goluri, dar el poate ajuta echipa într-un alt mod.

Voi vorbi mai întâi despre asta cu el, dar sunt conversații private. Kylian este unul dintre cei mai buni jucători din lume, dar vrem mai mult. Vrem ca el să facă mai mult".

🔴🔵 Hat-trick today… and 15 goals in 15 games this season for Kylian Mbappé.

2 goals in Champions League. 🇪🇺

13 goals in Ligue1. 🇫🇷 pic.twitter.com/BvEQmpuSt9