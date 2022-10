PSG, scor astronomic în Champions League. Messi și Mbappe au dat recital la Paris. Goluri multe în Europa

Echipa franceză PSG a învins marţi, pe teren propriu, pe Maccabi Haifa, scor 7-2, şi s-a calificat în primăvara Ligii Campionilor. Acelaşi lucru l-au mai reuşit Benfica,Chelsea şi Borussia Dortmund.

În grupa E, Chelsea s-a calificat în optimile competiţiei, iar Milan – învingătoare la Zagreb cu 4-0, are prima şansă în duelul de pe teren propriu cu Salzburg. Portarul român Ciprian Tătăruşanu a fost integralist la Milan.

Real Madrid a pierdut la Leipzig, dar este sigură de calificare în primăvară, lupta pentru cea de-a doua echipă calificată din grupa F urmând să se poarte în meciul direct din ultima etapă, Şahtior – RB Leipzig.

În grupa G, City putea învinge la Dortmund, dar portarul germanilor, Kobel, a apărat un penalti executat de Mahrez, în minutul 58. Manchester City s-a calificat însă în optimi din poziţia de câştigătoare a grupei.

În grupa H, PSG şi Benfica, ambele cu câte 11 puncte, merg mai departe, în Liga Campionilor, în timp ce lupta pentru primăvara Europa League se dă între Juventus Torino şi Maccabi Haifa, ambele cu câte 3 puncte, Maccabi având însă un golaveraj mai slab cu şase goluri decât gruparea torineză.

Rezultatele înregistrate marţi în meciurile etapei a cincea din grupele Ligii Campionilor:

Grupa E: Salzburg – Chelsea 1-2 (Adamu 49 / Kovacici 23, Havertz 64);

Grupa E: Dinamo Zagreb – AC Milan 0-4 (Gabbia 39, Rafael Leao 49, Giroud 59 penalti, Ljubicic 69 autogol);

Grupa F: RB Leipzig – Real Madrid 3-2 (Gvardiol 13, Nkunku 18, Werner 81 / Vinicius Junior 44, Rodrygo 90+3 penalti);

Grupa F: Celtic Glasgow - Şahtior Doneţk 1-1 (Giakoumakis 34 / Mudrik 58);

Grupa G: FC Sevilla – FC Copenhaga 3-0 (En-Nesyri 61, Isco 88, Montiel 90+2);

Grupa G: Borussia Dortmund – Manchester City 0-0;

Grupa H: Benfica Lisabona – Juventus Torino 4-3 (Antonio Silva 17, Joao Mario 28 penalti, Rafa Silva 35, 50 / Kean 21, Milik 77, McKennie 79);

Grupa H: PSG – Maccabi Haifa 7-2 (Messi 19, 45, Mbappe 32, 64, Neymar 35, Goldberg 67 autogol, Soler 84 / Seck 38, 50).

