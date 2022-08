Un nou fotbalist lângă Messi și Neymar. Ce super jucător a transferat PSG

Clubul Paris Saint-Germain a anunţat că a obţinut serviciile spaniolului Fabian Ruiz, de la Napoli.

Ruiz a semnat un contract pe cinci sezoane, valabil până la 30 iunie 2027.

“Sunt mândru că am venit la unul dintre cele mai bune cluburi din Europa, cu cei mai buni jucători din lume. Este o provocare. Abia aştept să joc. De la startul negocierilor îmi imaginam cum este să pot juca primul meu meci pe Parc des Princes. Am evoluat aici în urmă cu un an, pentru Napoli, dar acum vreau să joc cu tricoul PSG”, a declarat Fabian Ruiz.

Potrivit Gazzetta dello Sport, valoarea transferului este 23 de milioane de euro.

