Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino semneaza sambata cu PSG, anunta L'Equipe

Pochettino, fost jucator al lui PSG intre 2001 si 2003, a sosit vineri dupa-amiaza la Paris, dupa ce a petrecut Revelionul alaturi de familia sa, la Londra, unde locuieste in continuare de la despartirea sa de formatia Tottenham Hotspur , care l-a concediat in noiembrie 2019, la cateva luni dupa ce a condus-o pana in finala Ligii Campionilor.Tehnicianul sud-american, in varsta de 48 ani, a venit insotit de secunzii sai Jesus Perez si Miguel D'Agostino, precum si de fiul sau Sebastiano, care urmeaza sa ocupe o functie in viitorul staff parizian.Noul antrenor al lui Paris Saint-Germain urmeaza sa isi intalneasca viitorii elevi duminica, la centrul de pregatire de la Camp des Loges, unde Mbappe si colegii sai se vor prezenta pentru reluarea antrenamentelor dupa sarbatorile de iarna.Urmatorul meci al lui PSG este prevazut miercuri, in deplasare cu AS Saint-Etienne, in campionatul Frantei.