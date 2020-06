Directorul sportiv al clubului PSG confirma ramanerea lui Tuchel si in sezonul viitor si plecarile lui Thiago Silva si Cavani

Ziare.

"Thiago si Edinson sunt jucatori care au marcat istoria clubului, dar am ajuns la final. Poate ca ne inselam, dar era nevoie de o decizie la nivel economic sau referitor la generatiile care vin. Vom vedea daca ajungem in finala Ligii Campionilor, atunci poate gasim o solutie sa stea cu noi pana in august", a declarat Leonardo.Intr-un interviu acordat Journal du Dimanche, Leonardo a confirmat ca Thomas Tuchel, venit la echipa din 2018, va fi antrenor si sezonul urmator. "Am discutat cu Tuchel: totul este clar, nu sunt probleme".