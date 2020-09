Kylian Mbbape vrea sa plece de la PSG. Fotbalistul le-a transmis seicilor decizia sa. Real Madrid, prima optiune pentru francez

Mbappe mai are contract cu PSG pana la finalul campionatului 2021/2022, dar a informat conducerea clubului ca vrea sa plece vara viitoare, motiv pentru care nu si-a prelungit intelegerea. Real Madrid , cele doua formatii din Manchester, Liverpool si FC Barcelona ar fi interesate de transferul tanarului jucator (21 de ani).El a sosit la Paris in vara anului 2017, de la Monaco. PSG a platit pentru el 180 de milioane de euro, ceea ce reprezinta al doilea transfer din istorie ca valoare, dupa Neymar (222 de milioane de euro).Mbappe a jucat de 35 de ori in nationala Frantei si a marcat 14 de goluri