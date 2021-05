Bogatii de la PSG, detronati in Franta. Lille este noua campioana a tarii

Au marcat: Fulgini '90+1 / Jonathan David '10, Burak Yilmaz '45+1.Victoria celor de la Lille a facut inutil succesul rivalei PSG , campioana din 2020, scor 2-0, la Brest (Faivre '37-a, Mbappe '71). Neymar a ratat un penalti pentru oaspeti, in minutul 19.Lille a acumulat 83 de puncte, in timp ce PSG, 82 de puncte. Pe locul 3 a terminat Monaco (0-0 la Lens), cu 78 puncte si echipa din Principat va evolua in preliminariile Ligii Campionilor.In ultimul meci pe banca lui Nice pentru Adrian Ursea, formatia de pe Cossta de Azur a invins-o, in deplasare, cu 3-2, pe Olympique Lyon . Condusa de doua ori, Nice practic a privat-o pe Lyon de locul de LC, pe care il putea ocupa cu o victorie. OL termina pe 4, cu 76 de puncte si va juca in Liga Europa, alaturi de Olympique Marseille (0-1, la Metz), de pe locul 5, cu 59 de puncte.Rennes, 2-0, cu Nimes, a ocupat locul 6, cu 58 de puncte, si va evolua in Conference League.Adrian Ursea, 53 de ani, a fost numit, la 5 decembrie 2020, antrenor principal al OGC Nice, cu mandat pana la finalul sezonului, in locul lui Patrick Vieira. Fostul jucator al echipei FC Petrolul a reusit sa o mentina pe Nice departe de locurile care duc in Ligue 2 si a termiant campionatul pe pozitia a noua, cu 52 de puncte.Ptrivit presei franceze, din vara antrenor al echipei din Nisa, care pregateste un proiect ambitios pentru viitor, ar putea fi chiar tehnicianul noii campioane, Christophe Galtier.Au retrogradat Dijon si Nimes, iar FC Nantes merge la baraj.