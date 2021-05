Romania l-ar putea intalni pe Kylian Mbappe la Jocurile Olimpice. Starul lui PSG, inclus pe lista francezilor pentru Tokyo

Pe lista lui Ripoll se afla 85 de jucatori , din care vor ramane 18 pana in iunie, cand lotul va fi trimis la Comitetul International Olimpic (CIO).Totusi, prezenta lui Mbappe este problematica avand in vedere ca Franta evolueaza si la Euro-2020, competitie care are loc in perioada 11 iunie -11 iulie, iar apoi clubul PSG ar putea sa nu fie de acord cu participarea jucatorului la Tokyo.Din lista lui Ripoli s-a mai remarcat un nume: Pierre-Andre Gignac, atacantul de 35 de ani a mexicanilor de la Tigres.