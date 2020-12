Mbappe a marcat golul sau cu numarul 100 la PSG, iar parizienii au invins, cu 3-1, pe Montpellier

Colin Dagba '32, Moise Kean '76 si Kylian Mbappe '90 au marcat golurile gazdelor. Pentru Montpellier a inscris Stephy Mavididi '40.Mbappe a inscris golul sau cu numarul 100 in 137 de aparitii in tricoul echipei pariziene, in toate competitiile. El l-a egalat pe Dominique Rocheteau, in clasamentul golgheterilor echipei PSG. Ei sunt pe locul 4 in clasamentul "all-time", dupa Edinson Cavani, 200 de reusite, Zlatan Ibrahimovic, 156, si Miguel Pauleta, 109.PSG si-a consolidat pozitia in fruntea clasamentului Ligue 1, cu 28 de puncte. Olympique Marseille ocupa locul al doilea, cu 24 de puncte, din 11 meciuri . Patru echipe au acumulat cate 23 de puncte si sunt pe locurile 3-6, Lille Olympique Lyon , AS Monaco si Montpellier