PSG a inceput negocierile cu Everton pentru transferul defintiv al atacantului Moise Kean

Kean, 20 de ani, a fost imprumutat de PSG la inceputul acestui sezon, fara clauza de transfer definitiv.Internationalul italian si-a petrecut cea mai mare parte a junioratului la Torino si Juventus. In august 2019, Everton a platit Batranei Doamne 27,5 milioane de euro pentru transferul tanarului jucator.Vara trecuta, fotbalistul cu origini iovoriene a ajuns la campioana Frantei, pentru care a marcat 11 goluri in 20 de meciuri disputate in toate competitiile. La Everton, performantele sale nu au fost atat de bune, el inregistrand doar doua goluri in 33 de partide jucate.Sky Sport scrie ca Everton ar putea obtine cel putin 35 de milioane de euro din transferul definitiv al lui Kean.