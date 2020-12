Turcii implicati in scandalul de rasism l-au sunat pe Coltescu. Ce au vorbit cu arbitrul roman

Atunci, turcii i-au acuzat pe Coltescu si Sovre ca au adresat cuvinte rasiste lui Demba Ba si Pierre Webo.Acum, unul dintre fotbalistii lui Istanbul BB implicati in scandal, Demba Ba, a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Coltescu.Cel care a intermediat discutia a fost Ousmane N'Doye, fost fotbalist in Romania la Vaslui, Dinamo si Astra."Am aflat numarul lui Coltescu, i-am spus ca sunt alaturi de el. Stiu ca nu e rasist deloc. A fost o neintelegere. A vrut sa arate spre banca. Am vorbit cu Demba Ba. E prietenul meu foarte bun. Eu i-am dat pasa lui Demba Ba ca sa dea primul gol la nationala I-am explicat si el a inteles foarte bine. I-am dat numarul lui Sebi si i-am zis sa-l sune, sa vorbeasca. Fara televizor, fara nimic.Din partea mea, era frumos sa fac asta si am facut. Demba e senegalez, la fel ca mine. Au vorbit, s-au inteles foarte bine. Amandoi m-au sunat inapoi si mi-au zis ca sunt foarte fericiti. Demba Ba mi-a zis ca Sebi e un om foarte bun, la fel si Coltescu despre Demba. Ei doi s-au inteles", a spus senegalezul pentru Pro TV. UEFA a declansat o ancheta cazul de rasism de la meciul PSG - Istanbul BB. Toate partile vor fi audiate si apoi se va da o decizie.Coltescu va fi aparat de avocatul spaniol Josep Vandellos.CITESTE SI