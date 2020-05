Transfer spectaculos reusit de PSG

Ziare.

com

Campioana Frantei a ajuns la un acord cu Inter pentru transferul lui Mauro Icardi, care in acest sezon a evoluat sub forma de imprumut la PSG, anunta Sky Sports.50 de milioane de euro plus alte 7 milioane de euro sub forma de bonusuri usor de atins e suma de transfer pentru care s-au inteles cele doua echipe.Mauro Icardi are 27 de ani si in cariera sa a mai evoluat pentru Sampdoria si Inter.In sezonul actual, atacantul argentinian a disputat 31 de meciuri in tricoul lui PSG si a reusit 20 de goluri.I.G.