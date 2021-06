PSG i-a furat Barcelonei un super jucator si il prezinta inaintea EURO

In varsta de 30 de ani si dorit si de FC Barcelona , Wijnaldum se afla la final de contract cu clubul Liverpool. El a mai jucat in cariera la Feyenoord, PSV si Newcastle United.La echipa nationala a Olandei, cu care va participa la turneul final al Campionatului European, jucatorul a strans 75 de selectii si a marcat 22 de goluri Sursa citata precizeaza ca PSG va anunta transferul lui Wijnaldum inainte ca Olanda sa inceapa meciurile la Euro-2020.Wijnaldum era inteles cu FC Barcelona pentru un contract, dar oferta seicilor de la PSG a fost mult mai buna si fotbalistul olandez si-a schimbat optiunea in ultimul moment.