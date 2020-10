EXCLUSIV PSG a luat un fotbalist, pe care Dinamo l-a vrut in 2015. Toata povestea incredibila

Italianul Moise Kean are 20 de ani si vine de la Everton in capitala Frantei sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare la finalul sezonului.Pe langa fostul jucator al echipei din Liverpool, PSG l-a mai prezentat si pe Danilo Pereira de la FC Porto. Portughezul are 29 de ani si vine de la echipa lusitana tot sub forma de imprumut. Patru milioane de euro vor plati francezii pe el pana in vara.In cazul in care se va decide sa-l cumpere definitiv, PSG va fi nevoita sa plateasca inca 16 milioane de euro lui FC Porto In iarna lui 2015, Danilo Pereira a fost dorit la Dinamo in vremea fostului presedinte al "cainilor rosii", Daniel Stanciu, conform unor surse Ziare.com.Acum cinci ani si jumatate, oamenii care se ocupau de transferuri la echipa din Stefan cel Mare l-au observat pe mijlocasul portughez cateva luni si i-au propus transferul in Romania.Danilo Pereira era incantat de ideea venirii la Dinamo, insa mutarea a picat din cauza pretului de transfer prea mare cerut de presedintele lui Maritimo Funchal, echipa unde juca in acea vreme fotbalistul.Portughezul nu a mai ajuns la Dinamo in 2015 si a ajuns la FC Porto, la putin timp dupa tratativele cu Dinamo.