Vestea proastă primită de PSG pentru meciul din Supercupa Europei

Internaționalul portughez Joao Neves, mijlocașul echipei Paris Saint-Germain, va rata Supercupa Europei la fotbal, împotriva formației Tottenham Hotspur, din cauza unei suspendări, anunță presa franceză.

Neves a fost eliminat în cursul finalei Cupei Mondiale a Cluburilor din Statele Unite, după ce l-a tras de păr pe fundașul spaniol Marc Cucurella.

Fotbalistul lusitan a primit o suspendare de două meciuri din partea FIFA în urma acelui incident și va rata, astfel, partida cu Tottenham, programată miercuri la Udine (Italia), precum și meciul cu FC Nantes din prima etapă a campionatului Franței, scrie Le Parisien.

Joao Neves a sosit la PSG în august 2024, de la Benfica Lisabona, reușind să se remarce prin evoluțiile sale foarte bune în tricoul echipei pariziene în sezonul trecut, pe care a ajutat-o să câștige Liga Campionilor pentru prima oară în istoria sa.

Mijlocașul portughez a fost inclus printre cei 30 de nominalizați pentru trofeul Balonul de Aur 2025.

