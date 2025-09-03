Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”

Un expert în psihologie pozitivă avertizează că societatea din prezent și-a pierdut compasiunea.

Víctor Küppers e de părere că oamenii au devenit mai insensibili la suferința celor din jur.

„Trăim într-o societate în care suntem din ce în ce mai insensibili la suferința celor din jur, ne pierdem compasiunea”, spune expertul în psihologie pozitivă, potrivit Vanguardia.

Psihologul mai spune că „bunătatea este strâns legată de un concept care este compasiunea” și că „într-o societate în care suntem din ce în ce mai insensibili la suferința altora, compasiunea se pierde”.

Ce este de fapt compasiunea

Küppers atrage atenția că acest concept nu trebuie confundat cu mila sau cu tendința de a plânge pentru problemele altcuiva și că din perspectiva psihologiei, compasiunea are două componente esențiale. Prima este empatia, care este capacitatea de a te pune în locul celuilalt, iar a doua este acțiunea, care se referă la dorința reală de a ajuta acea persoană.

„Compasiunea înseamnă să am empatia de a mă pune în locul tău, dar și dorința de a te ajuta”, afirmă psihologul.

„Sărăcire umană și emoțională”

Conform lui Küppers, problema actuală nu este doar lipsa de empatie, ci și lipsa de disponibilitate de a acționa în fața durerii celorlalți.

Tot mai mulți oameni asistă la suferința altora cu indiferență, ceea ce, potrivit psihologului, reflectă o sărăcire umană și emoțională care ar trebui să ne îngrijoreze.

Expertul ne îndeamnă la redescoperirea compasiunii ca valoare esențială, nu doar pentru a avea relații sănătoase, ci și pentru a ne îmbunătăți conviețuirea în cadrul comunității.

Tot el mai spune că practicarea compasiunii presupune o ascultare activă, interes autentic și oferirea unui ajutor real.

Ads