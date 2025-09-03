Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:49
283 citiri
Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”
Oameni pe o stradă Foto: Pixabay

Un expert în psihologie pozitivă avertizează că societatea din prezent și-a pierdut compasiunea.

Víctor Küppers e de părere că oamenii au devenit mai insensibili la suferința celor din jur.

„Trăim într-o societate în care suntem din ce în ce mai insensibili la suferința celor din jur, ne pierdem compasiunea”, spune expertul în psihologie pozitivă, potrivit Vanguardia.

Psihologul mai spune că „bunătatea este strâns legată de un concept care este compasiunea” și că „într-o societate în care suntem din ce în ce mai insensibili la suferința altora, compasiunea se pierde”.

Ce este de fapt compasiunea

Küppers atrage atenția că acest concept nu trebuie confundat cu mila sau cu tendința de a plânge pentru problemele altcuiva și că din perspectiva psihologiei, compasiunea are două componente esențiale. Prima este empatia, care este capacitatea de a te pune în locul celuilalt, iar a doua este acțiunea, care se referă la dorința reală de a ajuta acea persoană.

„Compasiunea înseamnă să am empatia de a mă pune în locul tău, dar și dorința de a te ajuta”, afirmă psihologul.

„Sărăcire umană și emoțională”

Conform lui Küppers, problema actuală nu este doar lipsa de empatie, ci și lipsa de disponibilitate de a acționa în fața durerii celorlalți.

Tot mai mulți oameni asistă la suferința altora cu indiferență, ceea ce, potrivit psihologului, reflectă o sărăcire umană și emoțională care ar trebui să ne îngrijoreze.

Expertul ne îndeamnă la redescoperirea compasiunii ca valoare esențială, nu doar pentru a avea relații sănătoase, ci și pentru a ne îmbunătăți conviețuirea în cadrul comunității.

Tot el mai spune că practicarea compasiunii presupune o ascultare activă, interes autentic și oferirea unui ajutor real.

Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”
Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”
La 19 ani neîmpliniți, Gabi Imre junior își apără în acest sezon titlul câștigat în Campionatul Național de Drift. Până să se apuce de derapaje controlate, tânărul pilot, student la...
Avertismentul unui psiholog, după agresiunea asupra livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
Avertismentul unui psiholog, după agresiunea asupra livratorului străin: „E crucial să ne întrebăm asta!”
Un videoclip cu un tânăr care lovește și jignește un cetățean străin, livrator de mâncare din București, a ajuns viral în social media. Scena a generat noi dezbateri publice, specifice...
#psiholog, #avertisment, #compasiune, #suferinta, #indiferenta sociala, #ajutor, #societate , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
Digi24.ro
FOTO Adrian Nastase si Viorica Dancila s-au fotografiat alaturi de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin si Kim Jong Un
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
  2. Avertismentul unui psiholog cu privire la pierderea compasiunii în societatea actuală. „O sărăcire umană și emoțională”
  3. Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat în gât un bărbat. Cei doi locuiau într-o clădire abandonată din București
  4. Accident grav în Botoșani, între un microbuz și un autoturism. Trei persoane au murit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție FOTO/VIDEO
  5. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
  6. Cum va fi vremea în luna septembrie. Valori mai ridicate decât cele specifice perioadei
  7. Teroare într-un spital din România. Acuzațiile grave ale unui fost pacient: „Auschwitz. Lovituri, izbiri de pereți, alinieri ca la armată, injurii și amenințări”
  8. China „nu este intimidată niciodată de niciun tiran”, afirmă Xi Jinping. La parada de la Beijing au participat și Vladimir Putin cu Kim Jong Un FOTO/VIDEO
  9. Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro
  10. Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing