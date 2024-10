Oameni care merg în patru labe și se tăvălesc pe jos au început să apară pe străzile din România. Cum se explică fenomenul bizar VIDEO

Un fenomen îngrijorător ia amploare în România: therienii. Oamenii care se cred animale de companie sau domestice au început să fie văzuți în spațiile publice din țara noastră.

Therienii sunt oameni deghizați în porci, lupi, găini, pisici, urși, viermi, care se comportă precum animalele. Deși sunt oameni, acești indivizi susțin că „se simt" animale. Astfel, în spațiul public pot fi surprinși cum se tăvălesc pe jos, cum merg în patru labe, cum se freacă de diverse obiecte, din spațiul public.

„Trendul" bizar a apărut în social media, pe TikTok. Cetățeni din România au început să împărtășească experiențele ciudate, după ce s-au întâlnit cu oamenii care se cred animale.

O femeie care a ieșit cu câinele la plimbare a povestit cum s-a comportat cetățeanul care se credea pisică.

„În câteva seri, pe la ora 7.30 aproximativ, am ieşit cu câinele în parc, să-l plimbăm. Eu eram atentă la el să nu mănânce lucruri de pe jos. Dintr-odată s-a blocat. M-am speriat, m-am uitat în faţă şi în faţa mea era un fel de creatură… nici nu ştiu cum să o numesc… S-a apropiat mai tare, când mi-am dat seama că este de fapt o fată, nu vreau să zic vârsta exact – în jur de 16-17-18 ani – care se identifica drept pisică: avea o coadă, avea mustaţă, avea mască de pisică şi se comporta ca o pisică – mergea în patru labe.

Ads

Bineînţeles, câinele meu s-a speriat, a început să latre, iar ea, cumva, a imitat pisicile, a făcut cum fac pisicile: a început să miaune la el, a început să-l zgârie, să vrea să-l zgârie de fapt, că ne-am tras. La un moment dat s-a pus pe iarbă – tot ca pisică, pe jos, a început să-şi lingă labele. Ulterior, când a plecat, a fost un stâlp şi s-a frecat de stâlp, cum se freacă de obicei pisicile. Când am văzut… bineînţeles că m-am speriat, mai ales m-am speriat pentru copiii din parc, cu părinţi… Cum poate un părinte să-i explice copilului ce este acea creatură?

M-am documentat pe internet, să aflu mai multe despre ceea ce am văzut şi am găsit şi o explicaţie. Este vorba de therieni. Sunt noi apariţii, sunt persoane care se identifică în anumite animale: pisici, câini etc. Am văzut pe tik-tok, au anumite campuri pe care le organizează, în care învaţă modalităţi… Din comentarii, am văzut că sunt multe persoane din România – din Bucureşti, din Braşov, din Timişoara şi… din Arad”, a declarat femeia din Arad, pentru Aradon.

Ads

Un bărbat care ieșise afară cu copilul, a rămas uimit de ceea ce a putut vedea.

„Am auzit că se joacă pe aici, prin parc, că se plimbă în patru labe. E ciudat… – zice un tătitc aflat cu copilul în parc. Eu am două picioare, umblu în două picioare. Dacă e o modă şi ea (adolescenta-pisică – n.r.) se simte bine în patru labe, ce pot să-i fac? Să se plimbe!”, a transmis bărbatul, pentru sursa citată.

Potrivit psihologilor, aceste tulburări de comportament sunt preluate în special de tineri, adolescenți.

Ads