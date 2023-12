Dr. Psihoterapeut Gina Chiriac încheie anul în forță la “Evolution of Psychotherapy”, Los Angeles, California

Dr. Gina Chiriac, psihoterapeut integrativ, președintele fondator al Asociației Române de Psihoterapie Integrativă, este singurul profesionist român invitat să participe la "Evolution of Psychotherapy," un eveniment de anvergură mondială, organizat de The Milton H. Erickson Foundation. Desfășurat în perioada 12-17 decembrie 2023, la Anaheim, California, SUA, evenimentul reunește pionieri și fondatori ai marilor curente psihoterapeutice din lume, oferind o ocazie inedită pentru schimbul de cunoștințe și practici inovatoare.

Recunoscută pentru abordarea sa științifică, relațional-integrativă, inovatoare în domeniul psihoterapiei, Dr. Gina Chiriac este considerată un pilon al comunității psihoterapeuților din România. Invitația sa la conferința "Evolution of Psychotherapy" este o recunoaștere binemeritată a contribuției sale semnificative la evoluția și dezvoltarea acestui domeniu în România. Dr. Chiriac a făcut specializări în California, în hipnoterapie eriksoniană la The Milton H. Erickson Foundation unde a studiat direct cu Jeffrey K. Zeig și în terapie de cuplu la The Couples Institute unde i-a avut profesori pe Dr. Ellyn Bader și Dr. Pete Pearson.

“Sunt cu adevărat fericită și onorată să particip la “Evolution of Psychotherapy”, un eveniment remarcabil organizat de The Milton H. Erickson Foundation la care participă psihoterapeuți și profesioniști atestați în domeniul sănătății mintale. Această invitație reprezintă o ocazie extraordinară atât pentru mine, cât și pentru psihoterapia românească în ansamblu. Este un pas semnificativ și o recunoaștere a eforturilor depuse pentru evoluția și dezvoltarea acestui domeniu în țara noastră.

Evenimentul reunește profesioniști de calibru mondial din domeniu, peste 40 de vorbitori, maeștrii ai psihoterapiei din lume, psihoterapeuți pionieri, cercetători, savanți și fondatori ai marilor școli de formare la nivel mondial, precum: Dr. Gabor Maté, Dr. Daniel Siegel, Cloé Madanes, Dr. Jeffrey K. Zeig, Dr. Ellyn Bader, Dr. Peter A. Levine, Dr. Harville Hendrix & Dr. Helen LaKelly Hunt.

Conferinta reprezintă o oportunitate unică pentru schimbul de cunoștințe și practici inovatoare, iar faptul că sunt singurul profesionist român invitat mă onorează profund. Împărtășind experiențe și cunoștințe cu colegi de elită, promit să aduc comunității de profesioniști din România perspective și idei noi, contribuind astfel la creșterea excelenței în practica psihoterapeutică românească.

Această oportunitate este atât o realizare personală, cât și un pas important pentru comunitatea noastră de psihoterapeuți.

Sunt nerăbdătoare să contribui la diversitatea și profunzimea discuțiilor din cadrul evenimentului și să explorez împreună cu colegii mei provocările și oportunitățile pe care le aduce această lume complexă a psihoterapiei la nivel global”, a mărturisit Dr. Psihoterapeut Gina Chiriac.

Despre "Evolution of Psychotherapy"

Evenimentul reprezintă un centru de interes pentru cei dedicați progresului în psihoterapie și reunește fondatorii școlilor, inovatorii și specialiștii de seamă în domeniu. Speakeri de renume mondial, precum Gabor Mate, specialist în adicții și dezvoltarea copiilor, și vor aduce în prim-plan perspective captivante și metode practice, dar și alți lideri de opinie precum:

Daniel Siegel, MD: Co-director al Mindful Awareness Research Center de la UCLA;

Cloé Madanes, LIC, HDL: Pionieră și educatoare în terapia familială și strategică;

Jeffrey K. Zeig, PhD: Fondator și Director al The Milton H. Erickson Foundation.

Dr. Ellyn Bader: CEO-Co-Fondator și Director, The Couples Institute

Dr. Daniel Siegel: profesor de psihiatrie la la Școala de Medicină UCLA și co-directorul fondator al Mindful Awareness Research Center de la UCLA, renumit pentru contribuțiile sale semnificative în dezvoltarea conștientizării și în înțelegerea interacțiunilor dintre creier, minte și emoții

Dr. Gabor Maté: Autor a patru cărți devenite bestsellers, publicate în douăzeci și șapte de limbi, Gabor este un speaker internațional de renume, foarte căutat pentru expertiza sa în domeniul dependenței, traumei, dezvoltării copilăriei și a relației dintre stres și boală.

Dr. Peter A. Levine: dezvoltatorul Somatic Experiencing® și fondator al Institutului Somatic Experiencing® Trauma

Dr. Harville Hendrix & Dr. Helen LaKelly Hunt: fondatorii terapiei relaționale IMAGO și a Institutului Imago International Training

Acești vorbitori remarcabili vor aduce în prim-plan perspective captivante și vor prezenta metode practice, contribuind la diversitatea și profunzimea discuțiilor din cadrul evenimentului.

O șansă unică pentru profesioniști și public

Participanții la eveniment vor beneficia atât de prezentări inspiraționale, cât și de oportunități de networking cu profesioniștii de top din domeniul psihoterapiei la nivel global. "Evolution of Psychotherapy" promite să îmbogățească cunoștințele participanților prin dezbateri interactive, ateliere practice și expoziții de ultimă oră.

Un pas important pentru psihoterapia românească

Prezența Dr. Ginei Chiriac la acest eveniment reprezintă atât o realizare personală, cât și un pas important pentru comunitatea psihoterapeuților din România. Aceasta va împărtăși expertiza sa și va aduce în țară noile idei și perspective dobândite în cadrul acestui forum de elită.

