Legăturile dintre psoriazis şi tulburarea obsesiv-compulsivă. Ce arată un nou studiu

Cercetătorii de la facultatea americană de medicină Yale au descoperit o asociere între psoriazis şi tulburarea obsesiv-compulsivă, într-un efort continuu de a înţelege mai bine posibilele legături dintre afecţiunile pielii şi sănătatea mintală. Concluzia studiului poate avea implicaţii importante pentru practica dermatologică.

Un studiu, publicat în Archives of Dermatological Research, utilizează date din programul de cercetare All of Us, o iniţiativă a Institutelor Naţionale de Sănătate (NIH) care colectează informaţii despre sănătate de la pacienţii din Statele Unite.

Aceste date de sănătate sunt utilizate în prezent pentru mii de proiecte de cercetare care investighează o varietate de condiţii de sănătate, iar la Yale, cercetătorii au folosit sondajele şi înregistrările electronice de sănătate a peste 250.000 de participanţi diverşi pentru a demonstra pentru prima dată o asociere între OCD şi psoriazis la adulţii americani.

Psoriazisul este o afecţiune inflamatorie a pielii mediată imunitar, caracterizată prin plăci solzoase pe corp. Aceasta afectează peste 8 milioane de persoane din Statele Unite.

OCD, o tulburare psihiatrică caracterizată prin gânduri obsesive şi compulsive, poate afecta între 2 şi 3 milioane de persoane.

Printre participanţii analizaţi în cadrul studiului, cercetătorii au constatat că cei cu psoriazis aveau o creştere de 1,5 ori a şanselor de a primi un diagnostic de OCD.

„Suntem interesaţi de suprapunerea dintre boala psihiatrică şi boala inflamatorie a pielii”, spune dr. Jeffrey Cohen, profesor asistent de dermatologie şi cercetător principal al studiului, într-un comunicat al universităţii Yale.

„Ar putea exista oportunităţi pentru dermatologi de a identifica potenţialul de tulburări de sănătate mintală la unul dintre pacienţii noştri, ceea ce ne-ar permite apoi să trimitem în mod corespunzător acea persoană la un profesionist în domeniul sănătăţii mintale”, a precizat cercetătorul american.

Simptome, inflamaţie şi genetică

Există câteva explicaţii potenţiale pentru legătura OCD-psoriazis pe care laboratorul de la Yale a descoperit-o.

Este posibil ca simptomele asociate cu psoriazisul – mâncărime cronică, probleme de somn, semnele vizibile de pe piele – să expună pacienţii la un risc mai mare de a dezvolta OCD; dar este, de asemenea, posibil ca anumite tendinţe legate de OCD, cum ar fi băile sau spălarea excesivă a mâinilor, să exacerbeze psoriazisul, sunt de părere specialiştii.

„Băile excesive pot usca pielea şi pot declanşa psoriazisul. Mâncărimea în cazul psoriazisului poate duce la scărpinatul excesiv, care poate deveni o compulsie”, spune dr. Cohen.

Inflamaţia ar putea juca, de asemenea, un rol.

Atât OCD, cât şi psoriazisul sunt asociate cu niveluri ridicate de citokine inflamatorii, precum IL-2, IL-6 şi TNF-α, care joacă un rol în răspunsul imunitar al organismului.

Dr. Cohen crede că acest lucru ar putea fi un factor semnificativ, în special având în vedere dovezile genetice care arată că membrii familiilor persoanelor care suferă de OCD au rate mai ridicate de boli mediate imunitar, cum ar fi afecţiunile pielii care includ psoriazisul.

Un set de date divers

Deşi aceeaşi asociere OCD-psoriazis a fost identificată anterior la populaţiile din Taiwan şi Suedia, acest studiu este primul care demonstrează legătura la adulţii americani şi, în special, la acei americani care sunt adesea excluşi din cercetarea biomedicală.

Baza de date All of Us, utilizată de dr. Cohen şi echipa sa colectează informaţii privind sănătatea pacienţilor americani de diferite rase, etnii, vârste, identităţi de gen, sex şi alte clasificări. Acest lucru oferă cercetătorilor acces la o bază de date extrem de valoroasă şi în mare parte subreprezentată.

„Rămâne o bază de date foarte bună pentru a fi utilizată în acest scop, deoarece conţine informaţii despre o mulţime de persoane din diverse grupuri din Statele Unite, iar datele care se află acolo sunt destul de puternice”, explică dr. Cohen.

Sănătatea mintală şi dermatologia

Echipa Yale utilizează datele All of Us din 2021 pentru a descoperi o serie de alte asocieri, cum ar fi eczema şi tulburările de alimentaţie, dar şi dermatita atopică şi OCD.

Recentele descoperiri se adaugă la volumul tot mai mare de cercetări care leagă pielea de creier, dar, în ciuda acestor dovezi, sănătatea mintală nu este adesea luată în considerare în practica dermatologică.

Dr. Cohen crede că aceasta este o zonă în care domeniul ar putea să se îmbunătăţească.

„În dermatologie, nu suntem atât de buni în a întreba despre anumite tulburări de sănătate mintală care ar putea fi relevante”, spune dr. Cohen.

„Dar dacă le identificăm, dacă vedem că cineva ar putea fi în pericol, am putea pune roţile în mişcare pentru a încerca să îl evaluăm în profunzime şi, dacă este necesar, să îl tratăm pentru orice se întâmplă, în plus faţă de ceea ce facem pentru pielea sa”, a menţionat el.

În calitate de profesionişti din domeniul medical care au adesea un contact frecvent cu pacienţii lor, dermatologii sunt bine poziţionaţi pentru a identifica din timp potenţialele probleme de sănătate mintală, spune dr. Cohen.

Creşterea gradului de conştientizare cu privire la rezultatele cercetărilor care fac legătura între piele şi minte s-ar putea dovedi esenţială atât pentru dermatologi, cât şi pentru pacienţi.

