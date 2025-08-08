Bolojan a luat taurul de coarne. Le-a cerut miniștrilor din cabinetul său să-și publice declarațiile de avere și de interese

Vineri, 08 August 2025
Bolojan a luat taurul de coarne. Le-a cerut miniștrilor din cabinetul său să-și publice declarațiile de avere și de interese
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut vineri, 8 august, tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României. Totul, se spune în comunicatul remis presei, în spiritul principiilor transparenței și integrității.

De asemenea, premierul a făcut apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

Solicitarea premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

"Deși, prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viață intimă, familială și privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice", se arată în comunicat.

"Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice", consideră premierul.

Această inițiativă reiterează angajamentul Executivului de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului și de a promova o administrație responsabilă.

