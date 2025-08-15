România, pusă la colț de o publicație maghiară anti-UE. "Elevul model politic, ascultă cu respect fiecare cuvânt al profesorilor de la Bruxelles"

Acuzațiile de corupție sunt o modalitate excelentă de a submina credibilitatea oponenților reali sau percepuți pe scena politică externă sau internă, așa cum arată exemple recente din Germania, Ungaria și România, atacă ziarul maghiar hungarytoday.hu, a cărui linie editorială este pro Viktor Orbán și anti-UE.

Într-un articol intitulat "Corupția este întotdeauna vina altcuiva – Morala în cazul Ungariei și României", editorialistul Ferenc Rieger acuză Uniunea Europeană de perversiune și ambivalență.

Rieger face paralele, subiective (având în vedere linia editorială a publicației pentru care scrie), între modul cum percepe UE ceea ce se întâmplă în plan politic și juridic în România și Ungaria.

Iată câteva dintre ideile expuse:

* "Drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Cu greu există un proverb mai potrivit pentru a descrie ambivalența instituțiilor care au fost concepute de UE ca gardieni ai democrației, dar care acum seamănă cu gardienii oalelor în care ard smoală și sulf. Pseudo-ONG-urile și autoritățile anticorupție fac „munca murdară” (Friedrich Merz) care duce la o presupusă curățare a democrației. O lume ideală, întru totul pe placul Bruxelles-ului, dar una care, în mod ciudat, nu se poate lipsi de atribute: democrația „noastră” „defensivă”, pentru care iadul – parafrazându-l pe Sartre – este întotdeauna „ceilalți”.

Ads

* În Ungaria, partidele de guvernământ se află în banca acuzaților organizațiilor „societății civile” și ale partidelor de opoziție care au fost sau sunt sponsorizate de USAID, rețeaua Soros și Bruxelles.

* ”Viktor Orbán, sperietoarea stângii europene, a trebuit să fie declarat sfântul protector al tuturor coțofenelor hoațe care pângăresc și jefuiesc cuibul presupus pur al Uniunii. Péter Magyar, favoritul lui Manfred Weber, nu se satură să anunțe programul „Drumul spre închisoare” pentru oficialii Fidesz”.

* ”În România, pe de altă parte, lupta împotriva corupției a fost inițial o cerință obositoare pe calea integrării europene, până când pacientul balcanic și-a dat seama că acea cârjă oferită de Bruxelles, agenția anticorupție DNA (Direcția Națională Anticorupție), putea fi reutilizată ca armă împotriva adversarilor politici interni.

În trăsura europeană, România, „elevul model” politic, stă în spatele profesorilor de la Bruxelles și ascultă cu respect fiecare cuvânt al reprezentantului clasei. Ungaria, pe de altă parte, care încă o dată nu și-a făcut temele, trebuie să stea în spate, drept pedeapsă.

Ads

În 2002, cel mai bun student din București a înființat o autoritate „independentă” pentru combaterea corupției, considerată încă un fenomen structural în țară. Dacă e să dăm crezare Transparency International, carnetul de note al studentului favorit la materia „combaterea corupției” este doar puțin mai bun decât cel al deputatului nepopular care nu se supune profesorului. Primul a depus un efort, dar cel de-al doilea refuză să îndeplinească sarcinile de pedeapsă atribuite. În plus, Franța, mentorul de încredere al României, își păstrează protejatul de la gurile Dunării.

(...) Acum se dovedește că România are un „stat profund” la fel de arogant ca cel creat de democrații americani. Interfața sa cu societatea se numește DNA, o instituție care lovește foarte selectiv sub pretextul luptei împotriva corupției, fără a se simți subordonată statului de drept”.

* ”Oriunde îi duce călătoria cu autobuzul european, profesorii din față vor încerca să țină sub control nemulțumirea crescândă a elevilor. Tensiuni care trebuie ținute secrete există și în autobuzele naționale atunci când pasagerii nu sunt convinși de direcția de deplasare. Lupta împotriva corupției este unul dintre pretextele preferate folosite de Uniunea Europeană și de guvernele instabile pentru a face față adversarilor interni, reali sau percepuți. O preocupare legitimă devine din ce în ce mai mult un instrument de „delegitimizare”, ca să folosim un cuvânt la modă german”.

Ads