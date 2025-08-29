Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”

Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide începând cu 1 septembrie 2025. Site-ul face parte din grupul de presă ZYX Publishing Group.

Jurnaliștii de la Panorama.ro spun că nu este finalul fericit la care visau cu 5 ani în urmă și explică motivele pentru care site-ul se închide.

„Nu e finalul fericit la care visam cu cinci ani în urmă, când ne-am apucat, o mână de oameni, într-o casă veche din zona Cișmigiu, să ne imaginăm prima publicație de jurnalism explicativ și de vizualizare de date din România”, au transmis aceștia, potrivit panorama.ro.

„Premii încă de la lansare”

„Am fost o mână de oameni care ne-am comportat ca o redacție mare. Am luat premii încă de la lansare, cu primul nostru material. Am adunat, și în anii următori, numeroase distincții și nominalizări, la concursuri de jurnalism și vizualizare de date din România și din toată lumea.

Când un material al lui Edit Gyenge a ajuns finalist la European Press Prize – „Pulitzerul european”, cum îl știm noi, în breaslă -, ne-am „bătut” de la egal la egal cu unele dintre cele mai mari redacții de pe continent, cu echipe imense și resurse la care noi nici nu am putea visa”, adaugă publicația.

De ce se închide

Conform jurnaliștilor, Panorama se închide „din lipsă de bani”.

„A fost un proiect scump, care a generat venituri mici și cantitate redusă de materiale, raportat la restul presei românești.

Finanțatorul nostru, Dragoș Vîlcu, a investit, cu generozitate și fără să ne bată vreodată la ușă, o sumă considerabilă în acest proiect, care, știam cu toții de la început, nu putea fi nici ușor, nici ieftin: deși am avut mereu cel puțin un coleg tânăr în echipă, redacția a fost formată din jurnaliști experimentați”, mai arată publicația.

Tot jurnaliștii mai spun că au rămas cu „obstinație la ideea cu care am pornit la drum: să nu facem conținut „la vrac”, pentru clickuri multe pe care să le vindem ieftin unor useri sau companii, nu unor oameni”.

Potrivit sursei citate, în ultimii ani, Panorama a publicat un material pe zi, șase-șapte zile pe săptămână, și asta pentru că a fost maximul de conținut bun pe care îl puteau produce din cauza lipsei de personal.

„Asta ne-a costat:

-algoritmii cer volum, ca să nu te îngroape în irelevanță;

-publicul nu și-a construit un obicei de consum, să intre de mai multe ori pe zi pe site-ul nostru (nu avea de ce, i-am promis mereu că îi respectăm timpul și atenția și nu-l copleșim);

-pe piața de publicitate, unde click-ul e încă rege, noi eram comparați prea des cu site-uri de știri și, bineînțeles, ieșeam pe minus”, au mai scris jurnaliștii.

„A costat mult și a încasat puțin”

„Panorama a costat mult, a încasat relativ puțin și, la un moment dat, Excelul dă, în loc de rezultate, sentințe. Înțelegem asta. Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem, cum nici alții nu au știut să-l cumpere”, conchide sursa citată.

