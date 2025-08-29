Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 14:00
337 citiri
Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”
Jurnaliștii de la Panorama Foto: Captură foto/panorama.ro

Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide începând cu 1 septembrie 2025. Site-ul face parte din grupul de presă ZYX Publishing Group.

Jurnaliștii de la Panorama.ro spun că nu este finalul fericit la care visau cu 5 ani în urmă și explică motivele pentru care site-ul se închide.

„Nu e finalul fericit la care visam cu cinci ani în urmă, când ne-am apucat, o mână de oameni, într-o casă veche din zona Cișmigiu, să ne imaginăm prima publicație de jurnalism explicativ și de vizualizare de date din România”, au transmis aceștia, potrivit panorama.ro.

„Premii încă de la lansare”

„Am fost o mână de oameni care ne-am comportat ca o redacție mare. Am luat premii încă de la lansare, cu primul nostru material. Am adunat, și în anii următori, numeroase distincții și nominalizări, la concursuri de jurnalism și vizualizare de date din România și din toată lumea.

Când un material al lui Edit Gyenge a ajuns finalist la European Press Prize – „Pulitzerul european”, cum îl știm noi, în breaslă -, ne-am „bătut” de la egal la egal cu unele dintre cele mai mari redacții de pe continent, cu echipe imense și resurse la care noi nici nu am putea visa”, adaugă publicația.

De ce se închide

Conform jurnaliștilor, Panorama se închide „din lipsă de bani”.

„A fost un proiect scump, care a generat venituri mici și cantitate redusă de materiale, raportat la restul presei românești.

Finanțatorul nostru, Dragoș Vîlcu, a investit, cu generozitate și fără să ne bată vreodată la ușă, o sumă considerabilă în acest proiect, care, știam cu toții de la început, nu putea fi nici ușor, nici ieftin: deși am avut mereu cel puțin un coleg tânăr în echipă, redacția a fost formată din jurnaliști experimentați”, mai arată publicația.

Tot jurnaliștii mai spun că au rămas cu „obstinație la ideea cu care am pornit la drum: să nu facem conținut „la vrac”, pentru clickuri multe pe care să le vindem ieftin unor useri sau companii, nu unor oameni”.

Potrivit sursei citate, în ultimii ani, Panorama a publicat un material pe zi, șase-șapte zile pe săptămână, și asta pentru că a fost maximul de conținut bun pe care îl puteau produce din cauza lipsei de personal.

„Asta ne-a costat:

-algoritmii cer volum, ca să nu te îngroape în irelevanță;

-publicul nu și-a construit un obicei de consum, să intre de mai multe ori pe zi pe site-ul nostru (nu avea de ce, i-am promis mereu că îi respectăm timpul și atenția și nu-l copleșim);

-pe piața de publicitate, unde click-ul e încă rege, noi eram comparați prea des cu site-uri de știri și, bineînțeles, ieșeam pe minus”, au mai scris jurnaliștii.

„A costat mult și a încasat puțin”

„Panorama a costat mult, a încasat relativ puțin și, la un moment dat, Excelul dă, în loc de rezultate, sentințe. Înțelegem asta. Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem, cum nici alții nu au știut să-l cumpere”, conchide sursa citată.

Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
Presa este, în România, în ochii consumatorilor, un serviciu gratuit. Cu toate acestea, conținutul nu pică din cer, nu apare din neant. Costă. Și costă al naibii de mult. Paradoxal, deși...
Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale
Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale
Opoziția va depune 6 moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru cele 6 proiecte din Pachetul 2 de măsuri, a declarat vineri europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. „Guvernul...
#publicatie, #jurnalisti Romani, #inchidere, #lipsa bani angajati, #presa Romania, #jurnalism , #stiri media
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
DigiSport.ro
S-a incheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exulta: "Facem echipa mare!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
  2. Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”
  3. Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
  4. Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
  5. O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
  6. Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”
  7. Reacție după ce Gabriel Zbârcea a fost vehiculat ca propunere pentru șefia SRI: „O campanie de denigrare nedreaptă și calomnioasă”
  8. Cum a fost găsită o familie de români cu bagajele pline de țigări pe aeroportul din Otopeni. Se întorceau dintr-o țară cunoscută pentru prețurile mici
  9. Românii ar putea plăti sute de lei în plus pentru medicamente. Producătorii susțin că impactul noilor măsuri ale guvernului va fi major
  10. Familia primei persoane decedate într-un accident cu Cybertruck dă în judecată Tesla. Eroarea care „i-a provocat dezintegrarea oaselor” victimei

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”