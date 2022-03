Cum alegi cele mai bune servicii de publicitate online?

Serviciile de publicitate online sunt esentiale pentru fiecare afacere, indiferent de etapa in care se afla acestea in momentul actual. Acestea sunt mult mai eficiente decat televiziunea sau presa deoarece aici gasim o masa mare de persoane din toate domeniile de activitate si interese. Publicitatea online face posibila atragerea potentialilor clienti si mentinerea acestora intr-o comunitate de persoane interesate de produsele sau serviciile tale.

Care sunt obiectivele afacerii pe care o conduceti?

Inainte de a incepe, este important sa va adresati intrebarile potrivite: de ce vreau sa apelezi la specialisti in publicitate online? Care sunt asteptarile mele de la vizitatorii site-ului? Vreau sa imi imbunatatesc imaginea, sa aduc trafic pe site-ul meu sau sa imi cresc vanzarile?

Sunt cateva intrebari simple, dar extrem de importante pe care sa vi le adresati atunci cand doriti sa faceti un astfel de pas important pentru afacerea pe care o conduceti.

Recomandarea noastra in materie de agentii de marketing digital este Happy Advertising, agentia cu peste 13 ani de activitate in domeniul publicitatii online.

Ce servicii poti gasi pe happyadv.ro?

Servicii SEO - Serviciile SEO reprezinta un domeniu de activitate extrem de important din web marketing. Optimizarea site-ului tau pentru tot ce inseamna cautare in browser consta in implementarea unei strategii, aceea de a aduce noi vizitatori pe pagina dumneavoastra prin cuvinte cheie relevente. Rezultatele serviciilor SEO necesita cunostinte, rabdare si tenacitate, de aceea optimizarea se face doar de catre specialisti. Acest serviciu ramane printre cele mai bune modalitati de a atrage trafic spre site-ul afacerii voastre.

Optimizare Google Maps - Este important sa apari pe Google Maps deoarece clientii iti vor gasi locatia mult mai usor. De asemenea, Google Maps nu este doar pentru a afla cum sa ajungeti dintr-un loc in altul. Este un instrument de marketing important prin care puteti face ca afacerea dumneavoastra sa apara in rezultatele cautarilor Google. Daca cineva din zona dumneavoastra cauta un produs sau un serviciu pe care il vindeti, Google Maps poate afisa afacerea voastra in primele rezultate.

Pay-Per-Click (PPC) - Google Ads, de exemplu, ofera toate mijloacele pentru a ajunge la un numar important de persoane care sunt interesate sa faca o achizitie din domeniul vostru de activitate. Putem spune ca aproape toti utilizatorii de internet folosesc Google ca motor de cautare principal, cel putin cei din zona Europei. Efectuand o cautare pe Google, o persoana isi exprima o intentie sau o dorinta. De asemenea, publicitatea pe Google Ads nu va limiteaza, ci va permite sa va personalizati anunturile cu informatii utile pentru cei care urmeaza sa va devina clienti.

Alte servicii oferite de firma de digital marketing din Bucuresti

Facebook Ads - Cu ajutorul Facebook Ads va puteti adresa, de asemenea, unui public care corespunde criteriilor geografice si care este interesant de produsele sau serviciile afacerilor voastre. Reclamele Facebook nu se refera doar la afisarea reclamelor in fluxul de noutati, ci va ofera si posibilitatea sa afisati reclame cu afacerea pe Instagram si Messenger.

Mentenanta site-urilor web - Intretinerea site-ului web reprezinta actualizarea acestuia in mod repetat. Toate sarciniile necesare pentru a va mentine site-ul actualizat, de la modificarile si actualizarile de continut, pana la modulele care tin de securitate se incadreaza in serviciile de mentenanta a site-ului. Acesta este un proces continuu si trebuie efectuat de catre o echipa de specialisti care este intotdeauna la curent cu noile reglementari din online.

Grafica - Ofera o identitate vizuala produsului sau serviciului pe care il vindeti. Ati inchis vreodata un tab cu un site web pentru ca nu v-a placut designul sau care folosea un logo deloc original? Daca da, aveti raspunsul la intrebarea ”de ce este necesar sa aveti o identitate vizuala puternica?”. Prin colaborarea cu specialisti in grafica vei reusi sa arati intr-un mod rapid, memorabil si placut cine esti si cu ce te ocupi.

Copywriting - Acest serviciu de publicitate se mai numeste si arta de a scrie pentru a vinde mai eficient. Pe e-mail, site-uri web sau retele de socializare, copywriting-ul este esential pentru a ajunge la noi potentiali clienti. Un copywriter face mai mult decat sa scrie textul pe care utilizatorii il citesc atunci cand acceseaza site-ul afacerii, el creeaza un continut convingator, iar pentru a face acest lucru foloseste tehnici de marketing si copywriting.

Daca te-am convins prin aceste explicatii ca ai nevoie de serviciile unei agentii de digital marketing din Bucuresti, nu ramane decat sa contactezi echipa Happy Advertising pentru o colaborare de lunga durata. Rezultatele vor fi evidente inca de la inceput, iar tu vei considera ca ai facut cea mai buna alegere care-ti va salva business-ul! Afla mai multe despre acest subiect citind ziare.com.

