Fairway lansează servicii de producție 3D pentru DOOH, aducând publicitatea anamorfică mai aproape de brandurile din România

Fairway, reper în inovația publicității outdoor din România, anunță extinderea portofoliului său creativ prin introducerea unui nou serviciu de producție 3D pe panourile sale digitale. Acest serviciu, disponibil începând cu luna februarie 2025, face posibilă publicitatea anamorfică 3D pentru branduri de toate dimensiunile, oferind soluții accesibile și inovatoare pentru o comunicare vizuală captivantă.

De-a lungul timpului, spoturile publicitare 3D au fost percepute drept un lux rezervat brandurilor mari, datorită costurilor ridicate. Fairway schimbă această paradigmă prin democratizarea accesului la tehnologia 3D pe ecranele digitale, permițând oricărui brand să își aducă povestea la viață într-un mod spectaculos.

Toby The Moving Cube: dinamism și relevanță în publicitatea digitală

Publicitatea outdoor a fost, în mod tradițional, un mediu static, ideal pentru creșterea gradului de conștientizare a brandului. Cu toate acestea, Fairway a făcut un pas înainte, dezvoltând soluții dinamice care îmbină tehnologia avansată cu creativitatea. Platforma mobilă digitală Toby The Moving Cube nu doar că permite afișarea reclamelor în locații greu accesibile, dar adaugă un strat de personalizare prin integrarea mesajelor targetate pe baza locației și momentului din zi.

Această creativitate dinamică deschide noi oportunități pentru branduri, oferindu-le posibilitatea de a adapta mesajele în timp real pentru audiențe specifice, în diferite zone geografice. Rezultatul? O eficiență sporită a campaniilor și un impact vizual memorabil.

Ads

Toby The Moving Cube oferă posibilitatea de a desfășura campanii publicitare în locații unde suporturile tradiționale lipsesc sau unde există restricții de amplasare.

Despre Fairway

Fondată în 2007, Fairway este o companie românească de publicitate outdoor, specializată în soluții clasice și digitale. Cu un angajament constant față de inovație, Fairway s-a poziționat ca un pionier pe piața din România, fiind prima care a introdus, în 2019, platforma digitală mobilă Toby The Moving Cube, in prezent administrand o flota de 10 autovehicule, iar in 2023 a lansat primul ecran 4K in format portrait de dimensiuni mari in Bucuresti situat la intersectia dintre Bd. Dacia si Str, Mihai Eminescu.

Misiunea Fairway este de a transforma spațiul urban într-o experiență captivantă pentru consumatori, prin combinarea tehnologiei de ultimă generație cu soluții creative. Cu noul serviciu de producție 3D, compania continuă să-și consolideze poziția de lider în publicitatea digitală outdoor, oferind brandurilor modalități inovatoare de a interacționa cu audiențele lor.

Ads