Curtea de Casație din Turcia a decis marți, 21 iunie, eliberarea a 71 de foşti cadeţi, condamnaţi pe viaţă după lovitura de stat eşuată din 2016, potrivit AFP.

În total, 335 de elevi militari au fost arestaţi în urma puciului eșuat împotriva preşedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. Toți au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă.

Curtea de Casaţie turcă a casat marţi condamnarea a 116 dintre aceştia şi a dispus eliberarea a 71 de deţinuţi, a confirmat pentru AFP un avocat care urmăreşte dosarul îndeaproape, Cemil Cicek.

