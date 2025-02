Puci în PNL: Ilie Bolojan, atacat intern. Cum a eșuat lovitura directă la vârful Senatului

Politica internă a Partidului Național Liberal (PNL) este zguduită de zvonuri care vorbesc despre o bătălie dură pentru putere. Potrivit unor surse, mai mult de 20 de senatori liberali ar fi pus la cale o tentativă de a-l înlătura pe Ilie Bolojan de la șefia Senatului, într-o mișcare coordonată de grupuri influente din PNL, cu Lucian Bode în frunte, având sprijinul unor forțe externe, precum partidul POT.

Senatoarea USR, Cynthia Păun, cea de la care au pornit zvonurile privind un puci intern în PNL a explicat care ar fi fost rostul mișcării de revocare a lui Ilie Bolojan. Dacă acesta ar fi fost demis, Parlamentul nu ar fi avut timp să aleagă un înlocuitor pentru funcția de președinte al Senatului până pe 12 februarie, atunci când părăsește Klaus Iohannis funcția de președinte al României. Și, astfel, președintele Camerei Deputaților, un pesedist, ar fi preluat interimatul de „șef al statului”.

Oficialii PNL resping aceste zvonuri și spun că totul este un fake news fabricat de USR.

Monica Anisie, pe lista „puciștilor”

Monica Anisie, una dintre senatoarele care apare pe lista parlamentarilor din acest „puci”, a declarat pentru Ziare.com că nu a avut nicio implicare în acest demers și a subliniat că nu are niciun motiv să-l conteste pe Ilie Bolojan.

„Dacă vă uitați pe lista aceea pe care a postat-o cine a postat-o, nu cunosc persoana, suntem toți senatorii grupului parlamentar. Nu am participat la niciun puci pentru că nu a existat un puci. Nu aveam la ce să particip. Ieri nu am fost la Senat decât la momentul la care ar fi trebuit să fie plenul. Până atunci am avut ore la școală și nu am fost la Senat. Deci, nu aveam cum să particip la ceva ce nu a existat.

Dacă aș fi fost poate mai devreme la Senat alături de colegii mei, poate aș fi avut vreo explicație, dar eu am venit direct la plen. Și nici nu știam că s-a anulat plenul. Când eram în sala de plen am aflat că s-a anulat. Eu nu-l contest pe Ilie Bolojan și nu particip la nimic care să implice autoritatea președintelui Ilie Bolojan. Înțeleg că sunt suspendate ședințele la Senat pe toată săptămâna. Nu știu de ce”, a spus Monica Anisie pentru Ziare.com.

Ciprian Ciucu sare în apărarea PNL: „Zvonuri false lansate de USR”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat pentru Ziare.com că nu a existat nicio discuție despre schimbarea conducerii Senatului. Ciucu a acuzat USR că a lansat „zvonuri false”, care s-au bazat pe argumente neverosimile. Liderul PNL a explicat că zvonurile s-au amplificat pe fondul unei solicitări din partea POT, care cerea demiterea președinților celor două Camere ale Parlamentului, invocând blocarea procedurii de suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

„USR a lansat zvonuri false, folosind argumente complet neverosimile. Nu a existat nicio discuție în PNL despre schimbarea conducerii Senatului. USR a profitat de confuzia zilei de luni, speculând solicitarea POT pentru demiterea președinților celor două Camere ale Parlamentului – care, chipurile, ar fi blocat procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis. Evident, solicitarea POT nu avea niciun obiect, din moment ce președintele Iohannis și-a anunțat demisia luni la ora 14.00. Și, în orice caz, nu exista nicio majoritate pentru votarea solicitării POT de schimbarea a președinților Camerelor Parlamentului”, a transmis Ciprian Ciucu pentru Ziare.com.

Ciucu: Uniunea Salvați România n-a „salvat” pe nimeni

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că USR a speculat această confuzie pentru a adânci instabilitatea politică și a provoca o criză internă în PNL. În opinia sa, opoziția vizează în mod clar PNL, care, spune acesta, a reușit să aducă schimbări semnificative după data de 24 noiembrie, recâștigând încrederea cetățenilor printr-o atitudine responsabilă față de cheltuirea banului public.

„De asemenea, în mod firesc, ședința de plen a Parlamentului, care urma să aibă loc marți și să ia în discuție suspendarea președintelui României, a fost anulată pentru că nu mai avea obiect, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis anunțase deja demisia. Uniunea Salvați România n-a „salvat” pe nimeni, ci doar s-a cățărat pe o intenție a celor de la POT, cu singurul scop de a adânci confuzia în contextul demisiei președintelui Iohannis.

PNL este atacat și probabil va fi atacat în continuare, fiindcă opoziției nu-i convin schimbările în bine pe care liberalii le-au făcut imediat după 24 noiembrie. Sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL a recuperat în bună măsură încrederea românilor. Am înțeles rapid mesajul oamenilor și am făcut schimbări rapide și semnificative în structura de conducere, în organizarea internă.

PNL a venit cu o nouă atitudine referitoare la cheltuirea banului public, a reușit să construiască rapid o nouă majoritate parlamentară, împreună cu PSD și UDMR, și, tot împreună cu partenerii politici, a decis susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. PNL a dat dovadă că are resurse să facă față unor situații politice dificile, că are forța de a răspunde așteptărilor publicului. Partidul Național Liberal e unit și rămâne angajat în mod serios la guvernare, pentru a aduce schimbări pozitive în țară”, a spus Ciprian Ciucu pentru Ziare.com.

O senatoare USR anunța Thriller-ul politic la Senat

Senatoarea USR, Cynthia Păun, a fost cea care a amplificat zvonurile privind un „puci” intern în PNL, care ar fi avut ca scop revocarea lui Ilie Bolojan de la șefia Senatului. Așa cum relatează Păun, ziua de luni, 10 februarie, a fost un adevărat thriller politic.

„Puci ca să-i fie luat capul lui Bolojan. Cum am trăit azi un thriller la Senat

Iohannis și-a anunțat demisia, toată presa scrie că Bolojan va prelua interimatul. Numai că planurile peneliștilor par să fi fost cu totul altele.

De la „firul ierbii”, ce-am trăit azi:

- POT a lansat dimineață ideea că trebuie demiși șefii celor două camere. Noi, USR, n-am prea înțeles ce i-a apucat, mai ales că aveau semnăturile necesare ca să fie pusă pe ordinea de zi suspendarea lui Klaus Iohannis.

- Iohannis demisionează la 14.15.

- Noi, senatorii USR, ne pregătim de Plenul de la ora 16.00, după ce am avut ședință de grup unde am discutat despre proiectele înscrise pe ordinea de zi.

- La ora 16.00, ajungem în fața plenului, dar cei de la POT, AUR și SOS erau deja foarte agitați pe la ușă și ne ziceau să nu mai intrăm în sală, că nu se mai ține plenul (a fost anulat de Comitetul Liderilor).

- Noi nu i-am crezut pentru că liderul nostru de grup, al USR, a fost cu noi în ședință, nu în altă parte la altă ședință a liderilor.

- La 16.02 primim notificare pe Whatsapp. Nu doar că nu se mai ține plenul, dar că avem liber pentru restul săptămânii (toate ședințele de plen, ședințele comisiilor etc.).

- Ne-au luminat parlamentarii de la SOS: senatorii PNL voiau să voteze cererea de demitere a lui Ilie Bolojan de la șefia Senatului, cea inițiată de POT. Mai mult decât atât, erau siguri că îi vom sprijini în acest demers. Serios??

Care să fie rostul mișcării? Cu Bolojan demis, n-aveam timp să votăm până miercuri alt „al doilea om în stat”, astfel că pesedistul șef de la Camera Deputaților ar prelua interimatul de „șef al statului”.

Așa că Ilie Bolojan a anulat tot programul Senatului pe săptămâna asta.

Mai departe? Mai departe stăm și urmărim thriller-ul politic”, a scris senatoarea pe Facebook.

Cristian Ghinea, despre Lucian Bode și jocurile de culise privind revocarea lui Ilie Bolojan

Cristian Ghinea, liderul USR, a lansat o acuzație directă împotriva fostului secretar general al PNL, Lucian Bode, acuzându-l că ar fi în spatele zvonurilor privind demiterea lui Ilie Bolojan de la șefia Senatului. Ghinea a spus că USR nu va ceda presiunilor sau manipulărilor politice și va vota împotriva oricărei cereri de revocare a lui Bolojan.

„Vreau să nu facă Bode jocuri cu mâna noastră. USR nu negociază cu nimeni demiterea lui Ilie Bolojan de la șefia Senatului și dacă ajunge o astfel de cerere în plen votăm contra demiterii lui Bolojan”, a declarat, pentru G4media, Cristian Ghinea.

