Ce trebuie să știi înainte să mănânci pui la rotisor, potrivit nutriționiștilor

Poți avea pe masa de seară un pui perfect condimentat și gătit, cu doar o oprire rapidă la supermarketul din zonă.

„Puiul la rotisor este convenabil, versatil, accesibil și bogat în proteine,” spune Karolin Saweres, nutriționist dietetician licențiat, cu master în științe.

Și, desigur, are un gust excelent. Dar ceva ce este atât de gustos și necesită atât de puțină pregătire poate fi cu adevărat sănătos? Pentru a afla dacă puiul la rotisor este sănătos, publicația aol.com a discutat cu doi dintre cei mai buni nutriționiști pentru a afla ce sfaturi oferă clienților lor.

Ce este puiul la rotisor?

„Puiul la rotisor este un pui curățat, pregătit și adesea condimentat sau marinat cu amestecuri uscate, saramuri sau soluții injectate cu aromă,” explică Saweres. „De obicei, puiul este copt timp de aproximativ 1,5–2 ore la o temperatură moderată. Rezultatul este, de obicei, piele crocantă, carne suculentă și aromă bogată, fără a fi nevoie de multă grăsime adăugată.”

Este puiul la rotisor sănătos?

„Puiul la rotisor poate fi o alegere nutritivă și practică,” spune Samantha Cassetty, nutriționist-dietetician acreditat, cu master în științe. „Este o sursă slabă de proteine care te menține sătul și te ajută să-ți îndeplinești necesarul de proteine pentru menținerea masei musculare și sănătatea generală.”

În plus, nu poți trece cu vederea comoditatea. Deoarece puiul la rotisor este deja gătit, economisește mult timp. „Când ai un pui la rotisor (sau cumperi unul în drum spre casă), te încurajează să mănânci acasă, în loc să recurgi la opțiuni mai puțin sănătoase”, spune Cassetty.

Totuși, nu este perfect.

„Majoritatea puilor la rotisor din magazine sunt condimentați și injectați cu sare, arome și aditivi, ceea ce duce la un conținut ridicat de sodiu,” explică Saweres. „Unele versiuni conțin aditivi, zaharuri și/sau fosfați, ceea ce poate fi problematic pentru persoanele cu probleme renale sau sensibilități alimentare.”

Pentru referință, o porție de 85 g de pui la rotisor poate conține peste 400 mg de sodiu, în timp ce aceeași cantitate de piept de pui la grătar, fără condimente, are mai puțin de 50 mg de sodiu.

„De asemenea, pielea crocantă este delicioasă, dar este bogată în grăsimi saturate, așa că e mai bine să o consumi cu moderație,” adaugă Cassetty.

Un ultim aspect de luat în considerare este sustenabilitatea și impactul asupra mediului. „Dacă te interesează impactul asupra mediului, producția de carne de pasăre are o amprentă mai mare decât proteinele pe bază de plante,” spune Cassetty.

Pentru a reduce impactul, încearcă să cumperi de la o fermă locală sau de la măcelar. Dacă acest lucru nu este posibil, dar vrei să știi de unde provine puiul, poți verifica pe ambalaj pentru a afla unde a fost procesat.

Totuși, uneori eticheta puiului gătit nu clarifică originea acestuia, mai ales dacă a fost gătit în magazin, așa că e recomandat să întrebi personalul.

Cum să integrezi puiul la rotisor într-o masă sănătoasă

În primul rând, Saweres recomandă să alegi un pui simplu sau ușor condimentat. Apoi, îndepărtează cea mai mare parte a pielii pentru a reduce grăsimile saturate și caloriile.

„Folosește puiul ca bază proteică a mesei,” spune Cassetty.

„Umple jumătate din farfurie cu legume colorate, un sfert cu o sursă de amidon integral (cartofi copți sau quinoa) și completează cu grăsimi sănătoase.”

Deoarece poate fi ușor fărâmițat sau tăiat felii, puiul la rotisor este ideal pentru topping-uri la salate, mixuri în boluri cu cereale, supe pline de legume, wrap-uri sau tacos.

Concluzia

Da, puiul la rotisor este convenabil și gustos. Este bogat în nutrienți precum proteine și fier.

„Nu trebuie să gătești totul de la zero ca să mănânci sănătos,” spune Cassetty.

„Un pui la rotisor poate face parte dintr-un stil de alimentație nutritiv și echilibrat, mai ales dacă îl servești cu legume, amidon integral și grăsimi sănătoase.”

