Ce se întâmplă cu corpul tău când mănânci doar pui

Imaginați-vă că mâncați pui la fiecare masă în fiecare zi. Denumită pur și simplu "dieta puiului", se spune că această metodă de alimentație promovează pierderea rapidă a grăsimilor, fără a pune accent pe planificarea meselor. Acest plan alimentar face parte dintr-un grup de diete numite diete mono, sau monotrofice, care se concentrează pe consumul unui singur aliment pentru fiecare masă în fiecare zi.

Dieta cu pui a ținut prima pagină a ziarelor în urmă cu câțiva ani, când actorul Matt Damon a declarat că a mâncat doar piept de pui pentru a slăbi 60 de kilograme pentru rolul său din filmul din 1996 "Courage Under Fire". Într-un Reddit Ask Me Anything, Damon a recunoscut că acesta nu a fost cel mai sănătos mod de a mânca și că a făcut-o doar pentru rol.

Experții sunt de acord că dieta cu pui nu este sănătoasă. Stacey L. Pence, dietetician înregistrat la Centrul Medical Wexner al Universității de Stat din Ohio, a declarat pentru U.S. News & World Report că unii culturiști au ales acest tip de dietă mono care se concentrează doar pe proteine "sub falsa convingere că va ajuta la construirea mușchilor și va menține grăsimea corporală la un nivel scăzut".

"Acest tip de dietă nu este niciodată o idee bună", a continuat ea. "Este una dintre cele mai extreme diete, fără șanse de succes pe termen lung, dar cu multe șanse de a provoca probleme de sănătate."

De ce ar trebui să eviți dieta puiului și alte monodiete

Dietele mono precum dieta cu pui pot avea mai multe efecte negative asupra sănătății, scrie healthdigest.com. În primul rând, dependența de un singur aliment pentru toate nevoile energetice poate duce la deficiențe nutritive. În timp ce puiul este o sursă bună de proteine, vitamina B6, fosfor, niacină și seleniu, îi lipsesc câteva substanțe nutritive importante precum vitamina C și acid folic. Deoarece deficiențele de nutrienți se pot dezvolta rapid, menținerea dietei cu pui chiar și pentru o perioadă scurtă de timp vă poate pune în pericol.

Urmarea unei diete mono poate duce, de asemenea, la obiceiuri alimentare nesănătoase. Eliminarea completă a unor grupe întregi de alimente poate duce la efecte psihologice de durată, cum ar fi anxietatea sau vinovăția atunci când se revine la obiceiuri alimentare mai normale. Acesta este un simptom al tulburărilor alimentare.

Pentru majoritatea oamenilor, dieta cu pui este, de asemenea, prea restrictivă și nesustenabilă. Consumul acelorași alimente la toate mesele în fiecare zi poate deveni monoton și poate duce la oboseala dietei, făcând-o foarte dificil de urmat. Acest lucru ar putea determina oamenii să nu mai mănânce pentru a pierde în greutate și, la rândul său, să mănânce în exces și să câștige în greutate. Acest tip de dietă, adesea numită "dieta yo-yo", nu este sănătos și vă poate expune riscului de a suferi de o serie de probleme de sănătate.

Mâncatul doar de pui poate duce la pierderea în greutate sau la creșterea în greutate

O dietă bazată exclusiv pe carne de pui poate duce inițial la pierderea în greutate, deoarece Healthline raportează că proteinele ne pot face să ne simțim mai sătui pentru perioade mai lungi de timp. Prin urmare, este posibil ca o persoană să mănânce mai puțin în general în cadrul unei diete exclusiv cu pui.

De asemenea, este posibil ca mâncatul exclusiv de pui să ducă la creșterea în greutate. Potrivit sistemului de sănătate Mayo Clinic, organismul nostru poate face doar atât de mult cu proteinele. Dacă depășim aportul zilnic necesar de proteine, organismul stochează ceea ce rămâne sub formă de grăsime. Pentru context, experții sugerează să dedicăm proteinelor între 10% și 35% din aportul nostru caloric în fiecare zi. Folosind ca exemplu o dietă de 2 000 de calorii, ar trebui să se urmărească un aport zilnic de proteine de 50 până la 175 de grame, echivalentul a 200 până la 700 de calorii.

Consumul mai multor porții de pui de mai multe ori pe zi ne poate aduce rapid la aportul zilnic recomandat de proteine și chiar mai mult. Desigur, nevoile dietetice ale fiecăruia variază. Clinica Mayo sugerează că o cantitate sănătoasă de aport zilnic de proteine este de 0,8 grame pe kilogram de greutate corporală.

Modul în care este preparat puiul ar putea însemna prea mult sodiu

În funcție de modul în care vă preparați puiul, este posibil să ingerați, fără să știți, cantități mai mari de sodiu decât ați crezut. Consumul excesiv de sodiu poate afecta organismul prin creșterea riscului de hipertensiune arterială, boli de inimă și accident vascular cerebral, informează Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC). De fapt, prăjirea cărnii de pui în ulei prezintă cel mai mare risc pentru creșterea consumului de sodiu, potrivit Women's Health Magazine. Mai degrabă, rumenirea, grătarul sau, cel mai bun dintre toate, înăbușirea puiului sunt unele dintre cele mai bune modalități de a menține o masă de pui sănătoasă.

Cu toate acestea, atunci când vine vorba de aportul de sodiu, nu contează doar modul în care preparați puiul, ci poate varia și în funcție de tipul de pui pe care îl cumpărați. Un studiu din 2013 publicat în Procedia Food Science a constatat că se pot găsi între 250 miligrame și 500 miligrame de sodiu la 100 de grame de curcan sau pui conservat disponibil în comerț.

Puteți crește riscul de toxiinfecție alimentară

Împreună cu rața și curcanul, carnea de pui ne poate face deosebit de predispuși la intoxicații alimentare, potrivit Healthline. De fapt, carnea de pasăre contaminată este responsabilă pentru aproape 1 milion de cazuri de toxiinfecție alimentară în fiecare an în întreaga țară, conform CDC. Deoarece diferite tipuri de bacterii, cum ar fi Salmonella, pot fi găsite în carnea de pui crudă, este important să vă asigurați că carnea de pui este bine gătită. În caz contrar, crește riscul major de îmbolnăvire, mai ales dacă mâncați pui doar la fiecare masă în fiecare zi.

Pentru a vă proteja împotriva toxiinfecțiilor alimentare, asigurați-vă că puiul este gătit bine. În plus, asigurați-vă că practicați o igienă adecvată a mâinilor înainte și după prepararea puiului. În plus, țineți puiul crud și scurgerile sale departe de alte produse alimentare. Puteți face acest lucru folosind o placă de tăiere separată și spălând bine toate suprafețele și ustensilele folosite ulterior. În cele din urmă, după ce puiul a fost gătit, va trebui să îl depozitați în frigider sau congelator în termen de două ore.

Deși puiul ne poate oferi diverse beneficii pentru sănătate, cel mai bine este să urmăm o dietă echilibrată, deoarece puiul nu este recomandat să fie singura sursă de nutriție.

