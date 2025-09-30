Un pui de maimuță de la o grădină zoologică a devenit atracție pentru turiști. „Această naștere este ceva deosebit” FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:43
Un pui de maimuță de la o grădină zoologică a devenit atracție pentru turiști. „Această naștere este ceva deosebit” FOTO
Pui de maimuță născut portocaliu Foto: Facebook/Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

Un pui rar de langur negru Tonkin s-a născut la Grădina Zoologică din Oklahoma City, Statele Unite.

Puiul de maimuță are blana de un portocaliu strălucitor, dar se va înnegri în decurs de un an.

Evenimentul rar a avut loc la Grădina Zoologică din Oklahoma City, SUA, pe 8 septembrie. Puiul de langur negru Tonkin este o specie pe cale de dispariție.

Puiul, un mascul, nu are încă un nume. De la nașterea sa, acesta a devenit o atracție pentru vizitatorii grădinii zoologice. Părinții puiului se numesc Pam și Ripley.

„Prin culoarea sa distinctivă, puiul este mai ușor de recunoscut de către membrii familiei”, a spus directorul grădinii zoologice, Pace Frank, pentru revista People.

Se pare că grupurile de languri au grijă împreună de pui.

Din imaginile distribuite pe Facebook se poate observa cum puiul se agață de brațul unui adult din grup.

Culoarea portocalie a puiului va dispărea treptat. El va deveni negru, la fel ca adulții. Acest proces de schimbare a culorii este normal pentru toți puii acestei specii.

De asemenea, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii clasifică langurii negri Tonkin ca fiind o specie pe cale de dispariție. Acum, în sălbăticie, mai există doar între 2.000 și 3.000 de exemplare.

„Fiind o specie amenințată, această naștere este ceva deosebit, foarte specială pentru grădina zoologică și echipa noastră”, a afirmat Shannon Charles-Ray, curator pentru primate la Grădina Zoologică din Oklahoma.

