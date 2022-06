Puii au fost venerați de oameni timp de secole înainte să ajungă în tigaie

Relația omului cu găina e mult mai veche decât am crede și nu a fost tot timpul o componentă a supei cu tăiței sau un platou cu aripioare. Timp de secole, pasărea a fost sărbătorită și chiar venerată, sugerează noi cercetări. Deci, cum a trecut puiul de la piedestal la platou?

După cum se arată în două lucrări publicate luni, unul în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences și celălalt în revista Antiquity, tranziția găinilor de la păsări exotice și venerate la hrană a avut loc probabil odată cu ascensiunea Imperiului Roman în Europa, unde ouăle au devenit o gustare larg răspândită pe stadion.

Noile descoperiri sugerează că studiile anterioare, care susțineau că puii au fost domesticiți cu 10.000 de ani în urmă în China, Asia de Sud-Est sau India și au fost aduși în Europa cu peste 7.000 de ani în urmă, s-au dovedit greșite.

Cercetătorii din toată Europa au examinat rămășițele de pui găsite în peste 600 de locații din 89 de țări.

Ei au găsit dovezi că puii au fost priviți inițial ca ființe exotice și abia secole mai târziu au început să fie sacrificați și consumați.

Potrivit cercetărilor, câțiva dintre cei mai timpurii pui ce au ajuns în Europa au fost descoperiți îngropați singuri și nesacrificați. Unii au fost descoperiți îngropați cu oameni – bărbații erau adesea înhumați cu cocoși și femeile cu găini.

Transformarea în pasăre de consum

Primele dovezi ale consumului pe scară largă de pui în Marea Britanie controlată de romani datează din jurul secolului I d.Hr. Nu este clar exact cum a avut loc schimbarea.

Profesorul Greger Larson de la Universitatea din Oxford, a declarat: „Această reevaluare cuprinzătoare a găinilor demonstrează în primul rând cât de greșită a fost înțelegerea noastră cu privire la momentul și locul domesticirii puiului.

„Și mai interesant, cultivarea orezului a acționat ca un catalizator atât pentru procesul de domesticire a puiului, cât și pentru dispersarea acestuia la nivel global.”