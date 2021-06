Ministrul Justitiei, dupa refuzul extradarii lui Puiu Popoviciu: "Trebuie sa vedem daca intr-adevar instanta suprema din Romania a respectat dreptul la aparare"

Ministrul, despre Alexander Adamescu

Precizarile vin dupa ce, pe 11 iunie, omul de afaceri Puiu Popoviciu a castigat apelul inaintat Inaltei Curti de Justitie a Marii Britanii impotriva extradarii sale catre Romania. Decizia este definitiva si instanta britanica motiveaza ca Popoviciu nu a avut parte de un proces corect in Romania si descrie cazul ca fiind unul "extraordinar". "In acest caz este de analizat foarte atent ce s-a intamplat , pentru ca, iata, o instanta din Marea Britanie a dat o decizie care sanctioneaza, cumva, instanta romana, ceea ce este foarte grav, asa incat trebuie sa analizam foarte atent in ce zona se plaseaza vina, daca sunt probleme si unde sunt probleme. In orice caz, toate dosarele trebuie sa se bucure de intreaga atentie, insa reprezinta un semnal de alarma si trebuie sa verificam foarte atent. Vom vedea daca acea decizie va fi cumva contestata. Daca nu va fi contestata, o discutie - si in cadrul CSM - va trebui sa facem si sa tragem niste concluzii", a aratat ministrul intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria In acest sens, a precizat ca trebuie vazut daca a fost incalcat dreptul la aparare al omului de afaceri. Nu vor ramane lucrurile asa, este foarte clar , pentru ca trebuie sa vedem daca intr-adevar instanta suprema din Romania a avut problema de respectare a dreptului la aparare, un drept fundamental. Acum, noi avem incredere in instantele noastre si in momentele in care se ivesc astfel de situatii si astfel de acuzatii, totusi, trebuie sa privim foarte atent daca aceste acuzatii sunt unele reale si sa vedem unde a fost problema, daca a fost vreuna. Deci, subiectul nu se va inchide, va fi discutat. Eu sper, si in cadrul CSM - vom vedea daca este cazul. Deocamdata sa primim comunicari din partea partii britanice", a spus ministrul.In ce il priveste pe omul de afaceri Alexander Adamescu, ministrul Justitiei a declarat ca procesul acestuia in Marea Britanie s-a incheiat si ca autoritatile romane au cerut in mai multe randuri informatii despre momentul extradarii."Procesul din Marea Britanie s-a incheiat. Autoritatile din Marea Britanie ar trebui sa il predea pe domnul Adamescu si am solicitat in mai multe randuri sa ni se precizeze cand va avea loc acea extradare, in mod efectiv. Asteptam raspunsul, pentru ca pana in prezent nu am primit detalii. Sunt mai multe solicitari din partea Ministerului Justitiei si colegii din cadrul ministerului fac absolut toate demersurile care tin de Ministerul Justitiei", a precizat Stelian Ion. Omul de afaceri Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu , a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea a doua infractiuni de dare de mita, el fiind acuzat ca in anul 2013 ar fi dat bani unor judecatori de la Tribunalul Bucuresti pentru a obtine solutii favorabile in dosare de insolventa in care erau implicate firme ale tatalui sau.Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a primit in Romania pe 2 august 2017 o condamnare definitiva de 7 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", in care a fost acuzat de fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Capitala, pentru un teren de 224 de hectare.Dupa pronuntarea sentintei, el a fost identificat in Marea Britanie, unde o instanta a dispus predarea lui la data de 12 iulie 2019. Dar Popoviciu a formulat apel, pe care acum l-a castigat.Potrivit motivarii Inaltei Curti de Justitie a Marii Britanii, Popoviciu nu a fost judecat de un tribunal impartial si a ''suferit o negare completa'' a drepturilor sale la un proces corect, asa cum sunt ele protejate prin articolul 6 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Prin urmare, instanta de la Londra considera ca executarea unei pedepse cu inchisoarea in urma unei condamnari abuzive ar fi ''arbitrara'' si in consecinta extradarea sa ar reprezenta o ''negare flagranta'' a dreptului sau la libertate, protejat de articolul 5 al aceleiasi conventii europene.