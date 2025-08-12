TOP 5 purificatoare aer de polen pentru AMBROZIE

Advertorial
TOP 5 purificatoare aer de polen pentru AMBROZIE
FOTO: pixabay.com

De la mijlocul lui august până spre octombrie, România intră anual sub un nor invizibil: polenul de ambrozie. În 2024, stațiile aerobiologice din vestul țării au măsurat vârfuri de 120 particule/m 3, de 4 ori peste pragul de alertă de 30 particule/m 3.

Nu degeaba aproximativ 2,5 milioane de români au diagnostic de rinită sau astm provocat de ambrozie, iar fenomenul nu e local: pe tot continentul, planta afectează 30 milioane de persoane și costă sistemele de sănătate peste 7 miliarde de euro pe an. O singură tulpină matură poate arunca în aer până la un miliard de particule care călătoresc kilometri întregi.

În aceste condiții, cum îți poți proteja interiorul locuinței? Purificatoarele portabile sunt stații de filtrare la scară mică, dimensionate după aceste 3 valori esențiale:

  • CADR (Clean Air Delivery Rate): Cât aer filtrat (m 3/h) livrează aparatul; cu cât cifra e mai mare, cu atât camera se curăță mai repede.
  • HEPA H13: Filtru care prinde ≥99,95 % din particule de 0,3 µm; polenul de ambrozie are 15-25 µm, deci este oprit complet.
  • ACH (air changes per hour): Numărul de „schimburi de aer” pe oră; ≥4 ACH mențin alergenii sub nivelul care dă simptome.

Mai jos găsești 5 dintre cele mai eficiente modele de purificatoare de aer de pe piață, din care poți alege modelul sau modelele de care ai nevoie, în funcție de spațiul alocat:

5. AlecoAir P25 Roubiq

  • CADR: 220m 3/h
  • Suprafață recomandată: ≤20m 2
  • Zgomot: 28dB (Night)
  • Extra: Wi Fi, UV C, ionizare

Acest model este suficient pentru camera copilului sau biroul de acasă, motorul de 33W consumă cât un bec economic. UV C sterilizează filtrul între cicluri, iar ionizatorul taie mirosurile de praf. Făcând parte din selecția specialiștilor de pe site-ul PurificatorAer.ro, modelul a convins în special prin raportul dintre preț și performanță.

4. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

  • CADR: 500m 3/h
  • Suprafață: 35-60m 2
  • Zgomot: 33 dB (Night)
  • Extra: OLED, Mi Home, filtre < 120 lei

Acest purificator scade polenul sub 5 µg/m 3 în doar 15 minute, într-un dormitor mediu, iar aplicația Mi Home îl face ușor de automatizat cu Google Assistant sau Alexa. Filtrele cilindrice se schimbă printr-o răsucire, fără bătăi de cap.

3. Levoit Core 600 S

  • CADR: 697m 3/h
  • Suprafață eficientă: până la 70m 2 (max. 147m 2)
  • Zgomot: 26dB (Sleep)
  • Extra: VeSync, filtre de la 150 lei

Wi Fi-ul și aplicația VeSync permit declanșarea automată când senzorul intern PM2.5 trece peste pragul setat. Debitul generos curăță rapid un living open space, iar costul filtrului rămâne prietenos.

2. AlecoAir P85 Silk

  • CADR: 663m 3/h
  • Suprafață: ≤85m 2
  • Zgomot: 52dB (max.)
  • Extra: UV C 8.000h, ionizare, Wi Fi

Combina filtrul HEPA H13 cu lampă UV C, ionizare și service local face ca modelul P85 să fie soluția completă pentru familiile sensibile. Depozitul din București livrează filtrele rapid, deci nu riști să rămâi descoperit în vârf de sezon.

1. Philips AC4220/12

  • CADR: 600 m 3/h
  • Suprafață: ≤156 m 2
  • Zgomot: < 47 dB (treapta medie)
  • Extra: Senzori gaz + PM2.5, NanoProtect HEPA

Tehnologia AeraSense măsoară particulele în timp real și reglează ventilatorul, iar fluxul de aer puternic împinge rapid alergenii spre filtrul H13. Este ideal pentru livinguri mari sau birouri comune.

