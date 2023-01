Un prim grup de deţinuţi ruşi a fost amnistiat şi eliberat după ce a acceptat să lupte în Ucraina, a anunţat joi, 5 ianuarie, şeful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin, ai cărui oameni luptă pe front în Ucraina alături de armata rusă, relatează AFP.

Prigojin, un sulfuros om de afaceri rus, apropiat preşedintelui rus Vladimir Putin, care comunică în mod susţinut de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, apare într-o înregistrare video alături de bărbaţi ale căror feţe sunt blurate.

”Aţi muncit până la capătul contractului vostru. Aţi muncit onorabil, cu demnitate”, declară el în această înregistrare video difuzată pe agenţia rusă de presă RIA Novosti.

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, "don't rape, don't take drugs...". pic.twitter.com/iG3ALiXU2k