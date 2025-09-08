Fascinația puterii învinge suveranismul: O deputată AUR a intrat în grupul parlamentar PNL

Deputata Andreea-Firuța Neacșu, inițial aleasă pe listele electorale ale AUR, va activa în continuare ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL, a anunțat luni președintele de ședință, vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, potrivit Agerpres.

Andreea-Firuța Neacșu reprezintă județul Neamț și și-a dat demisia din grupul parlamentar al AUR în luna iunie 2025. Decizia de a se alătura grupului PNL a fost comunicată oficial în plenul Camerei Deputaților, urmând ca parlamentara să-și desfășoare activitatea în cadrul acestuia pe durata mandatului.

Deputata Andreea-Firuța Neacșu plecase din AUR în iunie 2025, atunci când transmitea că decizia de a demisiona a fost „rezultatul unei analize atente”.

„Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice sau divergențe față de colegii alături de care am lucrat până acum,” transmitea Andreea Firuța-Neacșu în iunie, în informarea trimisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Deputata face parte din două comisii din cadrul Camerei Deputaților: Comisia pentru politică externă și Comisia pentru afaceri europene.

