Medvedev ironizează amenințările lui Trump. Președintele SUA îl acuză pe fostul lider rus că a folosit cuvântul interzis cu N

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 10:37
511 citiri
Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, și Donald Trump, „liderul lumii libere” FOTO X /nexta

După ce Donald Trump a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei ca reacție la declarațiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fostul lider rus a răspuns cu o zicală, miercuri, 1 octombrie. Descris de Trump ca „o persoană stupidă”, Medvedev a primit și apelativul „cuvântul cu N” de la președintele SUA aflat la al doilea mandat.

„[Președintele SUA] Donald Trump vorbește din nou despre submarinele pe care le-a mutat „lângă coasta Rusiei”, de data aceasta subliniind că sunt „complet” nedetectabile”, a scris Medvedev pe rețeaua de mesagerie națională rusă Max, relatează TASS.

„Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a adăugat Medvedev.

Președintele Donald Trump le-a vorbit marți generalilor și amiralilor cu funcții de conducere în armata americană despre momentul în care, luna trecută, a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce a considerat a fi remarci agresive din partea lui Dmitri Medvedev, fost președinte al țării și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă... a menționat cuvântul nuclear”, a spus Trump.

Liderul lumii libere a continuat folosind un termen peiorativ pentru afro-americani la adresa fostului președinte al Federației Ruse.

„Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele”, a completat Trump.

