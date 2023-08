Ce declara Putin în urmă cu 15 ani, după ce a invadat Georgia: "Crimeea nu este disputată. Rusia recunoaște demult granițele Ucrainei" VIDEO

Un interviu al Vladimir Putin, acordat în urmă cu exact 15 ani, a fost scos la lumină acum pe rețelele sociale pentru a sublinia capacitatea liderului rus de a minți.

"În acest videoclip din 29 august 2008 (după invazia din Georgia) Putin jură că Rusia recunoaște granițele teritoriale ucrainene, inclusiv Crimeea.

Doar șase ani mai târziu, el a început să propage discursul despre Crimeea „teritoriu istoric rus”, iar Rusia a anexat peninsula", arată cercetătorul Anton Gerașcenko, care a tradus secvența de interviu relevantă în limba engleză.

In this video from 2008 (after invasion into Georgia) Putin swears that Russia recognizes Ukrainian territorial borders, including Crimea.

Just six years later, he started saying about "historically Russian" Crimea as Russia annexed the peninsula.