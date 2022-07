Putin, sfidător în Duma de Stat: Occidentul vrea ”să ne învingă pe câmpul de luptă. Ce să zic? Să încerce!” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin sfidează joi, 7 iulie, Occidentul să înfrângă Rusia ”pe câmpul de luptă” în Ucraina, unde americanii şi europenii şi-au accelerat livrările de armament către armata ucraineană, relatează AFP.

”Azi (joi), înţelegem că ei vor să ne învingă pe câmpul de luptă. Ce să zic? Să încerce!”, a declarat Putin într-o reuniune cu liderii grupurilor parlamentare din cadrul Dumei de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, transmisă în direct la televiziune.

Putin said that "Russia has not yet started anything seriously in Ukraine". "Today we hear that they want to defeat us on the battlefield, well, what can I say, let them try. We haven't really started anything yet". pic.twitter.com/o3cLwJrrEx — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 7, 2022

Liderul de la Kremlin susține că Rusia ”nu a început încă lucrurile serioase” în Ucraina.

Ads

Vladimir Putin: “We are told that we started a war in the Donbass, in Ukraine. Not! It was unleashed by this same collective West, which organized and supported an anti-constitutional armed coup in Ukraine in 2014. pic.twitter.com/7VPqh3W6pL — Spriteer (@spriteer_774400) July 7, 2022

Rusia poartă, de la 24 februarie, o vastă ofensivă militară sângeroasă în Ucraina.

rest of Putin's statements: - Russia managed to maintain economic stability; - The West does not need Russia as a country, which is why it supported separatism and terrorism; - The war in Ukraine was unleashed by the collective West, it is the culprit of what is happening today pic.twitter.com/sCoqpgqmel — Spriteer (@spriteer_774400) July 7, 2022

”În acelaşi timp, noi nu refuzăm negocieri de pace. Dar cei care le refuză trebuie să ştie că cu cât (refuză) mai mult timp, cu atât le va fi mai dificil să negocieze cu noi”, ameninţă Putin.

Ads