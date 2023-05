Strategia care-l ține în viață pe Putin. Eficientă în plan personal, îi distruge armata: "Este emblematică pentru stilul său de conducere internă"

Vladimir Putin întoarce spatele oricăror lideri competenți care se ivesc în anturaj, pe care are grijă să-i izoleze FOTO

Think-tank-ul ISW (Institute for the Study of War) a realizat o analiză despre stilul managerial al președintelui rus Vladimir Putin.

Datele adunate indică faptul că liderul de la Kremlin folosește o tactică specifică autocraților, prin care împiedică eventuala acumulare de putere în grupuri concurente.

"Afinitatea lui Putin pentru rotația personalului și nu pentru demiterea comandanților este emblematică pentru stilul său de conducere internă, un stil nepotrivit pentru managementul unei armate angajate într-un război costisitor.

Putin schimbă de mulți ani personalul în funcții guvernamentale ca o modalitate de a se asigura că nicio persoană nu are prea multă influență politică pentru a sprijini o eventuală facțiune concurentă.

De asemenea, Putin evită în mod constant demiterea oficială a înalților funcționari. În schimb, îi retrogradează temporar pentru a-i încuraja să caute să-i reintre în grații și să păstreze opțiuni pentru numiri viitoare.

Regularitatea schimbărilor la comanda armatei perturbă eforturile ofițerilor de a-și impune autoritatea și controlul, iar revenirea comandanților anteriori retrogradați exacerbează probabil problemele generale de reputație ale Ministerului Rus al Apărării și eficacitatea operațională a acestuia", se arată în analiza publicată de ISW.