Scenariul unei catastrofe: Putin va folosi arma nucleară dacă pierde orice teritoriu din Ucraina. "Ar încerca să oprească războiul"

Kevin Ryan, un reputat general de brigadă american în retragere, explică consecințele celor mai recente evoluții pe frontul din Ucraina.

Analistul american a scris săptămâna trecută un editorial în care se arată convins că Vladimir Putin va folosi arma nucleară în Ucraina.

Generalul a revenit asupra teoriei după distrugerea barajului de la Nova Kahovka, eveniment de natură să influențeze semnificativ desfășurarea războiului.

Distrugerea barajului, consideră Kevin Ryan, creează o problemă mai complicată decât în perioada în care centrala energetică de pe fluviul Nipru era deținută de Ucraina. În acea perioadă, Kievul luase decizia de a închide canalul care alimenta Crimeea ocupată cu apă potabilă. Drept răspuns, în ultimii 8 ani de ocupație, Kremlinul a improvizat un sistem de alimentare a Crimeei cu apă transportată din Rusia continentală.

Într-un interviu acordat ediției în engleză a publicației Radio Europa Liberă, generalul analizează consecințele strategice ale dispariției barajului în privința peninsulei.

"Rușii s-au descurcat cu asta de-a lungul anilor (n.r. - alimentare Crimeei cu apă), așa că știm că sunt capabili să facă față fără apa din nord (n.r. - de pe fluviul Nipru) și probabil că o vor face pentru o perioadă. Dar distrugerea barajului face ca repornirea acelui flux de apă să fie o problemă mult mai dificilă, chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi.

Va dura mult timp pentru ca Rusia să readucă apa din nord, principala sursă în regiune, iar acest lucru va avea un impact nu numai asupra oamenilor și comunităților civile, ci și asupra armatei și a operațiunilor sale din afara Peninsulei Crimeea", spune generalul Ryan.

Expertul american consideră că unul dintre principalele motive ale invadării Ucrainei de către Kremlin a fost controlul resurselor pentru Crimeea, inclusiv sursele de apă potabilă, de energie electrică sau căile de acces.

"Rusia a pus controlul resurselor pentru Crimeea în fruntea listei priorităților în Ucraina. Una dintre țintele războiului pe care l-a început este protejarea Crimeei. Dacă Ucraina va fi capabilă să priveze Rusia de obiectiv, va fi o situație intolerabilă în mintea președintelui rus Vladimir Putin și a armatei sale. Ar fi unul dintre declanșatorii care îl vor determina să escaladeze violența în Ucraina prin orice mijloace posibile, după cum a afirmat de multe ori înainte - făcând aluzie la faptul că Rusia are arme nucleare", adaugă expertul american.

"Centrala de la Zaporojie, care este în întregime nucleară, este un factor important în acest război, indiferent dacă vorbim sau nu despre baraj. Chiar înainte de incidentul Nova Kahovka, au existat lupte în jurul acelei centrale nucleare, iar un accident nuclear ar fi putut fi catastrofic. Amintiți-vă, această centrală este mult mai mare decât Cernobîl.

Este o armă posibilă pe care Rusia ar putea-o folosi împotriva Ucrainei, creând acolo un accident nuclear care nu numai că iradiază zona, dar amenință regiuni vaste dacă curenții de aer vor transporta norul radioactiv.

Amintiți-vă, după Cernobîl, mulți oameni din întreaga Europă au dezvoltat boli grave din cauza radiațiilor. Deci acest lucru s-ar putea întâmpla din nou, dar ar fi de două sau de trei ori mai mare pericolul", avertizează Ryan.

"Dacă Rusia ar crea un incident nuclear la Zaporojie și ar obține un anumit avantaj de pe urma acestuia pentru a pune guvernul ucrainean în pericol sau a determina mutări ale forțelor ucrainene pe front, toate acestea ar beneficia în mare măsură Rusiei. Dar nu ar distruge armata ucraineană; nu ar împiedică o ofensivă ucraineană în cele din urmă în altă parte a țării sau imediat după ce consecințele accidentului sunt localizate.

Folosirea armei nucleare de către președintele Putin s-ar întâmpla dacă ar pierde legătura terestră cu Crimeea sau provinciile pe care deja le-a cucerit sau dacă va pierde Crimeea.

Nu cred că președintele Putin sau liderii militari ruși privesc un accident nuclear sau radiațiile produse de acesta în același mod în care văd norul ciupercă al unei bombe nucleare. Acel nor reprezintă nu numai moarte oribilă și daune și vătămări aduse poporului ucrainean, ci și puterea unei superputeri nucleare și capacitatea acelei superputeri de a livra arme de tip Hiroshima și Nagasaki. Acesta este un alt fel de mesaj sau proiecția puterii.

Sunt unul dintre puținii oameni care au spus că aceste amenințări nu sunt doar grave, dar sunt probabil să se întâmple. Asta face ca o amenințare să fie urgentă - ceva ce alții nu spun. Dacă aceste amenințări sunt recunoscute ca urgente, atunci guvernele vor face ceva în privința asta; dacă nu sunt urgente, sau dacă nu sunt probabile, atunci guvernele au multe alte lucruri urgente în farfurie de care vor să se ocupe.

Nu sunt un alarmist, deși mulți ar fi tentați să mă numească astfel din cauza a ceea ce am spus și scris. Intenția mea nu este să alarmez civilii. Pentru oamenii care trăiesc în acea regiune - ucraineni și ruși deopotrivă - aceasta nu este o discuție teoretică.

În schimb, audiența mea sunt liderii politici din Moscova, Washington, Kiev și capitalele NATO. Ei subestimează probabilitatea ca Putin să dea curs amenințărilor sale de a folosi arme nucleare. Când subestimează asta, când consideră că aceste amenințări sunt improbabile, ei lasă deoparte întrebarea "Ce facem în privința asta?".

Nu mai avem acest lux. Trebuie să ne gândim în viitor și să ne gândim acum la ce să facem pentru pregătirea medicală, pregătirea pentru ajutor umanitar, pregătirea militară pentru a opera pe un câmp de luptă nuclear. Toate aceste lucruri - trebuie să facem mai mult în privința asta.

Nu știu dacă ce spune sau face Occidentul îl poate determina pe Putin să folosească sau nu o armă nucleară. El a arătat că ia decizii în acest sens fără sprijinul unor lideri mondiali sau al oamenilor din armata și guvernul proprii.

A trebuit să reducă la tăcere mulți oameni care au vorbit despre uzul autoritar al puterii. Putin ia decizii analizând propria sa situație, în primul rând, și apoi a regiunilor Donbas, Zaporojie și ce-a mai cucerit Rusia pe acolo. Va folosi arma nucleară dacă nu poate escalada situația convențional pentru a evita pierderea teritoriilor ocupate în Ucraina.

Nu cred că Occidentul i-a oferit cu adevărat sau i-a arătat ceva care l-ar descuraja să folosească o armă nucleară în Ucraina. Sancțiunile economice? N-au oprit până acum ceea ce face el. O lovitură militară catastrofală pentru Rusia? Occidentul ar putea s-o facă, dar nu este pregătit. Nu și-a organizat forțele și nu le-a mutat în poziția unui atac iminent. Guvernul Statelor Unite a spus categoric că nu va ataca soldații ruși și că nu va începe al treilea război mondial.

Nu avem capacitatea de a-l opri pe Putin să facă asta (n.r. - să lanseze o bombă nucleară), pentru că am spus că nu vom răspunde cu o armă nucleară și că nu vom răspunde cu o lovitură convențională masivă.

Cuvântul „catastrofic” a fost folosit, dar nu știu ce ar putea însemna - trebuie să fie catastrofal din punct de vedere economic și diplomatic și din domeniul informațional, pentru că cu siguranță nu este catastrofal din punct de vedere militar.

Sincer, nu cred că Occidentul poate face ceva pentru a-l împiedica pe președintele Putin să folosească o armă nucleară tactică în Ucraina dacă alege să facă acest lucru.

Ceea ce am putea face ca rezultat al atacului, sunt multe lucruri. Am putea apoi să ne schimbăm poziția și să spunem: „OK, ați folosit o armă nucleară acum și, de aici încolo, vom face următoarele dacă folosiți o altă armă nucleară”. Am putea spune: „Ei bine, vom intra în război” sau „Vom face ceea ce au sugerat unii și vom lovi flota Mării Negre sau alte lucruri”.

Astăzi, modul în care vedem acest război și situația de acolo - echilibrul de forțe dintre ruși și ucraineni, Occident și așa mai departe - este mult diferit decât imaginea din perioada premergătoare acestui război sau din primele câteva zile de război.

Pozițiile și politicile noastre au evoluat în timpul acestui război. Asta era de așteptat. Nu cred că e nicio rușine în asta. Ambele părți au fost nepregătite pentru intensitatea acestui război și nepregătite, sincer, pentru succesul pe care l-a avut poporul ucrainean și rezistența pe care a avut-o în acest război - și lipsa acestuia din partea rusă.

Toate aceste lucruri înseamnă că ceea ce am spune astăzi este cu siguranță diferit de ceea ce am fi spus acum un an. În acest sens, cred că am putea să ieșim și să schimbăm ceea ce spunem Rusiei dacă am crede că ar afecta posibila lor utilizare a armelor nucleare.

O „Bucha nucleară” este tocmai ceea ce ar urmări președintele Putin dacă ar folosi o lovitură nucleară în Ucraina. El ar încerca să terorizeze atât ucrainenii, cât și Occidentul și să-i convingă pe oameni să oprească războiul, să aibă loc o încetare a focului, care l-ar lăsa - dacă se întâmplă în curând, acum - cu majoritatea a ceea ce are nevoie și își dorește.

Ministrul rus Șoigu a spus că Rusia și-a îndeplinit majoritatea obiectivelor. Prigojin, liderul bombastic al companiei militare private Wagner, spune că Rusia a realizat cea mai mare parte a ceea ce are nevoie și își dorește. Cred că Putin simte că a realizat multe și ar putea vinde asta ca pe o victorie. Dar în acest moment nu poate opri lupta pentru că ucrainenii nu se opresc.

Este o situație oribilă a cărei gravitate nu o putem înțelege încă, dacă se întâmplă. Ne întoarcem la teoria mea inițială, unde spun că este atât de greu să ne imaginăm asta, atât de greu să te gândești la asta, încât este mai ușor să spui că nu este probabil și, prin urmare, nu trebuie să petrecem mult timp gândindu-ne la asta.

În cazul în care Ucraina ar continua să lupte și după un eventual atac nuclear, cred că Rusia s-ar simți liberă să folosească lovituri nucleare suplimentare dacă ar crede că acesta ar fi cel mai eficient și util mod de a distruge forțele ucrainene sau de a forța Ucraina să înceteze lupta.

Nu cred că restul lumii controlează cu adevărat ceea ce face Putin. Chiar și China, despre care mulți oameni spun, ei bine, China i-a spus, citat, fără ghilimele, lui Putin să nu folosească o armă nucleară, că aceasta este linia roșie pentru ei. China i-a spus lui Putin că nu doresc o invazie a Ucrainei. Și liderul chinez Xi Jinping și conducerea sa au vorbit despre faptul că trebuie să respingem retorica despre loviturile nucleare, armele nucleare și amenințările nucleare.

Au spus asta cu voce tare - pentru ca Putin să audă - de luni de zile și totuși acele amenințări ale lui continuă. Da, Putin și Rusia au nevoie de China și au nevoie de acest parteneriat, dar din nou, nu cred că Putin este motivat în cele din urmă de această considerație dacă alternativa este pierderea acestui război sau pierderea provinciilor Zaporojie și Herson sau pierderea Crimeei. El, în acele cazuri, nu ar ezita să facă tot ce trebuie să facă.

Este întotdeauna posibil, mai ales în sistemul rus, ca cineva să poată întrerupe acel ordin (n.r. - de a lansa bomba nucleară) - fie la nivelul lui Putin și al cercului său interior, fie la nivelul lui Șoigu sau Gherasimov, fie la nivelul celor doi generali care ar trebui efectiv să ducă ordinul la îndeplinire - generalii Oleg Salyukov (responsabil de forțele terestre) și Serghei Surovikin (responsabil de forțele de invazie ale Rusiei în Ucraina).

Este posibil ca ei să decidă că „este prea mult și trebuie să împiedicăm așa ceva”. Dar nu este probabil ca cineva să oprească operațiunea, totuși. Aceștia au fost selectați manual, din ianuarie 2022, pentru a conduce această operațiune. În ianuarie, Putin i-a pus în sarcina acestei operațiuni pe cei trei generali care își conduc forțele nucleare tactice. Ei sunt cei mai loiali. Reputația lor, cariera, viața lor depind de respectarea ordinelor lui", a spus generalul Ryan în cadrul interviului.