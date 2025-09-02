Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a afirmat marți, 2 septembrie, că președintele rus Vladimir Putin este 'poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre', transmite dpa.

'Este un criminal de război', a insistat Merz într-un interviu pentru televiziunea Sat.1, referindu-se la Putin.

'Trebuie pur și simplu să fim clari despre modul de a trata criminalii de război. Nu e loc pentru indulgență', a declarat cancelarul.

El a criticat de multe ori dur Rusia după ce și-a preluat mandatul de șef al guvernului de la Berlin, acuzând Moscova de 'cele mai grave crime de război' și de 'terorism împotriva populației civile'.

Agenția dpa remarcă însă că este pentru prima dată când îl numește direct pe președintele Rusiei criminal de război.

Cancelarul a reacționat astfel când a fost întrebat cum l-ar numi pe Putin după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a descris pe liderul de la Kremlin drept un 'prădător', în timpul unei vizite în Polonia.

