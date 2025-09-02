Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 21:24
686 citiri
Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: Hepta

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a afirmat marți, 2 septembrie, că președintele rus Vladimir Putin este 'poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre', transmite dpa.

'Este un criminal de război', a insistat Merz într-un interviu pentru televiziunea Sat.1, referindu-se la Putin.

'Trebuie pur și simplu să fim clari despre modul de a trata criminalii de război. Nu e loc pentru indulgență', a declarat cancelarul.

El a criticat de multe ori dur Rusia după ce și-a preluat mandatul de șef al guvernului de la Berlin, acuzând Moscova de 'cele mai grave crime de război' și de 'terorism împotriva populației civile'.

Agenția dpa remarcă însă că este pentru prima dată când îl numește direct pe președintele Rusiei criminal de război.

Cancelarul a reacționat astfel când a fost întrebat cum l-ar numi pe Putin după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a descris pe liderul de la Kremlin drept un 'prădător', în timpul unei vizite în Polonia.

Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
Ultimii ani au adus în vizorul analizelor politice și economice ale analiștilor europeni proiectul Uniunii Europene în ansamblu, iar efectele tulburătoare ale războiului din Ucraina, atât...
Cancelarul Merz crede că războiul din Ucraina va dura mult timp. „Mă pregătesc sufletește”
Cancelarul Merz crede că războiul din Ucraina va dura mult timp. „Mă pregătesc sufletește”
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, 31 august, că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie...
#putin criminal razboi, #Friedrich Merz, #indulgenta , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
ObservatorNews.ro
Batausul livratorului, aparat de mama la instanta: "A fost premiant". Victima sa munceste pentru 500 euro/luna
Adevarul.ro
Culisele sedintei de trei ore dintre Nicusor Dan si liderii Coalitiei. Testul de matematica la care a fost supus Bolojan de catre presedinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
  2. Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
  3. "Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie".
  4. Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat
  5. Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO
  6. Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
  7. Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"
  8. Premierul Bolojan nu exclude ideea demisiei, dacă i se refuză proiectele de reformă: „Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri"
  9. Un tunisian a înjunghiat cinci persoane, într-un hotel din Franța. Agresorul a fost împușcat mortal de către polițiști
  10. A uitat 7.500 de lei în bancomat și a intrat în panică. Cum a reușit un bărbat din Tulcea să-și recupereze banii

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...