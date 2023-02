Cum poate fi forțat Putin să demisioneze: Planul cu 7 puncte anunțat de un fost președinte

Putin poate fi forțat să demisioneze dacă nu mai are resurse pentru armată FOTO: FT

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina acum peste 11 luni este departe de un sfârșit într-un timp scurt, iar deznodământul rămâne imprevizibil. Există totuși mijloace prin care liderul de la Kremlin ar putea fi forțat să demisioneze de la putere, potrivit unui plan anunțat de către fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

În cazul în care Putin nu ar mai avea la dispoziție un buget de miliarde de dolari, atunci mașina sa de război ar putea să renunțe la agresiunea asupra Ucrainei, din lipsa armamentului și a fondurilor necesare menținerii armatei pe câmpul de luptă, potrivit The New Voice of Ukraine.

Ucraina poate câștiga un război pe care nu l-a început și îl poate face pe agresorul rus să-și asume o responsabilitate internațională, consideră Poroșenko. Dar în acest moment, luptele aprige continuă, ca la Bakhmut, iar eroii ucraineni continuă să moară, dar și oameni pașnici – precum la Bucha, cum a fost în martie a anului trecut, până la Nipro, așa cum s-a întâmplat în ianuarie.

Rusia se pregătește activ pentru o ofensivă, pentru răzbunare într-o campanie militară în care, în mai puțin de un an, nu și-a realizat niciunul dintre obiectivele care erau stabilite înainte de invazie.

Sancțiunile occidentale au plasat o bombă cu ceas sub Rusia, transformând-o treptat într-un Iran ortodox creștin. Dar avem nevoie de un efect exploziv rapid, ale cărui efecte, dacă nu să-l doboare pe Putin, cel puțin cu siguranță îl vor lipsi de resursele unui război lung, susține fostul președinte al Ucrainei.

Sunt necesare sancțiuni mai puternice ale Occidentului, care, combinate cu aprovizionarea cu arme sporite pentru Kiev, îl vor forța pe Putin să facă pace în acest an. Petro Poroșenko propune un plan cu 7 puncte, care să ducă la căderea lui Putin.

1.Scăderea plafonului prețului petrolului rusesc

G7 și UE ar trebui să scadă plafonul actual (de 60 de dolari) al petrolului rusesc în martie 2023. Până acum plafonul din prezent a avut efecte importante, dar nu dezastruoase pentru Rusia.

2.Interzicerea transbordării petrolului rusesc

Occidentul trebuie să interzică Rusiei transbordarea petrolului de la navă la navă, un fenomen care se petrece în prezent lângă coastele Spaniei și Greciei. În plus, nu ar trebui permis nici amestecarea petrolului rusesc cu alte tipuri din alte țări, care ascund țara de origine, evitând sancțiunile.

3.Blocarea Rusiei de a trece prin Canalul Suez

Prin instrumentele dreptului internațional, Rusia ar trebui să fie blocată de la tranzitarea Canalului Suez, prin care Moscova își duce livrările de petrol spre Asia, în China și India.

4. Restricții pentru importurile de GNL din Rusia

Ar trebuie impuse restricții la exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) ale Rusiei către Europa. Mai mulți furnizori de tehnologie și echipamente de la Total (Franța), Linde și Siemens (Germania) și Mitsui (Japonia) au încetat colaborarea cu Rusia în proiectul Arctic LNG2.

5.Închiderea conductei Drujba din Ucraina, care pompează petrol rusesc

Ucraina ar vrea să închidă conducta de petrol Drujba, care traversează țara și care pompează încă petrol rusesc spre Europa, în Ungaria, Cehia și Slovacia.

6.Interzicerea importurilor de uraniu din Rusia

Ar trebui ca importurile de uraniu din Rusia să fie interzise în lume, asta ar priva Moscova de 10 miliarde de dolari anual.

7.Interzicerea utilizării aurului de către Rusia ca garanție

În prezent, aproximativ jumătate din rezervele de aur și valută ale agresorului Rusia sunt blocate - peste trei sute de miliarde de dolari. Mai mult de 130 de miliarde de dolari în aur ar trebui să fie garantate nelichide. Deci nu este suficient să se interzică cumpărarea de aur în Rusia. Orice posibilitate de utilizare a acestuia ca garanție sau sub forma altor instrumente ar trebui blocată.

