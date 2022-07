Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cel rus Vladimir Putin au sosit marți, 19 iulie, la Teheran, a anunțat presa iraniană de stat.

Iranul, Rusia și Turcia sunt cei trei garanți ai așa-numitului „proces de pace de la Astana”, menit să pună capăt a peste 11 ani de conflict în Siria.

Președintele rus Vladimir Putin se află la a doua sa vizită în străinătate de la începutul conflictului din Ucraina, în februarie.

Erdogan a ameninţat că va lansa o nouă ofensivă în nordul Siriei, iar summitul de marţi, 19 iulie, va încerca să-i împiedice planul, Iranul şi Rusia încercând să prevină o nouă incursiune a Turciei.

Iranul a avertizat deja că orice acțiune militară turcă în Siria ar putea destabiliza regiunea. Turcia a lansat valuri de atacuri asupra Siriei din 2016, vizând milițiile kurde și forțele armatei siriene.

Mai multe imagini postate pe Twitter în ultimele ore arată că Turcia mobilizează echipament militar la granița cu Siria pentru potențiale operațiuni în nordul țării.

🇹🇷 Turkey continues to transfer additional forces and assets to the zone of the expected military operation in northern Syria.#Turkey #Syria pic.twitter.com/G7kdDV6CnG