De când invazia pe scară largă a Ucrainei ordonată de către Vladimir Putin a început în urmă cu peste 19 luni, sancțiunile occidentale au încercat să izoleze Moscova de piețele globale și de sistemul de plăti internațional SWIFT. Acum, se constată că liderul de la Kremlin sapă groapa economiei țării sale: gigantul energetic Gazprom se prăbușește după ce producția sa de gaze naturale a avut cea mai mare cădere din istorie.

Nivelul producției de gaze a Gazprom a coborât la cote nemaivăzute din anii ’70, iar ultimul raport arată că acesta a ajuns la 179,45 de miliarde de metri cubi în prima jumătate din 2023, potrivit Newsweek.

Gazprom a anunțat că scăderea este de aproape un sfert față de anul 2022 (24,7%), iar livrările sale de gaze naturale pe piețele interne și externe s-au prăbușit cu 26,5%. Invazia Ucrainei a împins Europa să reducă drastic achizițiile de petrol și gaze rusești. Continentul a depășit o criză energetică iarna trecută, parțial prin reducerea consumului de energie și prin găsirea altor furnizori, cum ar fi vânzătorii de gaze naturale lichefiate (GNL) pe mare.

Raportul Gazprom spune că Occidentul a contribuit la scăderea combustibilului livrat și a adăugat că „adoptarea într-o serie de țări a unor decizii motivate politic care vizează abandonarea importului de gaz rusesc”.

Organismul independent de știri în limba rusă Agentstvo a raportat că Gazprom „nu a avut niciodată o rată de producție de gaze atât de scăzută în toată istoria sa” și că „ultima dată când a existat o cifră similară a fost în Uniunea Sovietică în 1978”, un an în care s-au produs 372,1 miliarde de metri cubi.

"De atunci, producția de gaze a crescut", a raportat Agentstvo. Publicația a adăugat că producția de gaze sovietice a inclus și zăcăminte din Ucraina și Uzbekistan.

În februarie 2023, Putin a acuzat Occidentul de încercări directe de a încerca să împiedice și să restrângă industria de gaze a Rusiei, dar a adăugat că Gazprom merge „înainte și lansează noi proiecte”.

Thomas O'Donnell, un analist geopolitic din Berlin, a declarat că Putin a redus fluxurile de gaze, chiar înainte de atacul din septembrie 2022 asupra conductelor Nord Stream dintre Rusia și Germania - un act de sabotaj pentru care Kremlinul neagă responsabilitatea și pentru care este încă cercetat.

Compania Gazprom a fost alungată din Europa

„Acest aspect al războiului energetic planificat al lui Putin a dat înapoi. El s-a pregătit pentru un an înainte de invazie să păstreze depozitele UE goale și apoi să aibă un efect maxim de șantaj prin tăierea selectivă și furnizarea către statele UE – dar a eșuat”.

O'Donnell a spus că creșterea livrărilor de GNL din SUA ajutate de Norvegia și Qatar a însemnat că „UE nu a trebuit să cedeze atunci când Putin a întrerupt fluxul de gaz”. „Deci, această afacere este acum pierdută în fața lui Putin”, a spus O’Donnell, deși UE se va confrunta cu prețuri mai mari la noul GNL global care vine pe continent.

„Pentru Moscova, fără conducte noi, extrem de scumpe până în China, această resursă uriașă de gaz rusească va rămâne un activ blocat”, a adăugat O'Donnell, un expert global al grupului de studii Wilson Center.

Între timp, raportul Gazprom întărește previziunile băncii de stat ruse VEB, raportate de Reuters în septembrie, că exporturile de gaze naturale ale gazoductului Rusiei către Uniunea Europeană ar putea scădea la 21 de miliarde de metri cubi, cu aproape două treimi mai mici decât anul trecut și o scădere de șase ori față de 2021.

VEB a spus că exporturile de gaze rusești către Europa sunt de așteptat să scadă la 15 miliarde de metri cubi în 2026. Rusia oferă exporturi de energie reduse către așa-numitele țări „prietenoase”. Cu toate acestea, VEB a adăugat că constrângerile de infrastructură înseamnă că nu va putea furniza suficient gaz în Asia pentru a compensa deficitul.

Șeful Gazprom, Alexei Miller, un apropiat al președintelui rus, se va alătura lui Putin în timpul vizitei sale din această lună în China pentru a stimula relațiile comerciale și a compensa pierderile din vânzările de gaze de pe piața profitabilă europeană.

Putin are programată o întâlnire în octombrie 2023 cu omologul său chinez, Xi Jinping, când vor avea discuții la Beijing. El va participa la cel de-al treilea Forumul Belt and Road, care are loc la câteva luni după vizita importantă a lui Xi la Moscova din martie.