Putin l-a jignit în direct pe vicepremierul Rusiei Denis Manturov: "De ce faci pe-a prostul?" VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a insulat, într-o şedinţă a consiliului de miniştri, pe Denis Manturov unul dintre vicepremierii săi.

Liderul de la Kremlin s-a aprins la subiectul unor contracte şi nu a ezitat să-l jignească într-o transmisiune în direct la televiziune, întrebându-l ”de ce faci pe-a prostul?”.

”Domnule vicepremier, aveţi totul pregătit, dar nu şi contracte. Vă spun: să punem capăt acestei reuniuni”, declară el, potrivit unei traduceri a postului francez BFMTV.

”De ce să ne batem capul? Eu ştiu că nu există contracte pentru întreprinderi, iar directorii mi-au spus-o”, a continuat Putin.

”De ce faci pe-a prostul? Când vom avea contractele?” a întrebat Putin. ”Şefii de întreprindere îmi spun că nu există contract, iat dumneavoastră îmi spuneţi că totul este pregătit”, a conchis el.

Furious #Putin shows his rage at #Russias failing war effort as he publicly humiliates hapless deputy PM for 'fooling around' and failing to procure military planes pic.twitter.com/6JjYyqyxYR