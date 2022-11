Cea mai recentă apariție publică a lui Putin. Liderul de la Kremlin este livid și "se ancorează" puternic de scaun cu mâna stângă VIDEO

Liderul rus a fost filmat de presa de la Moscova în timpul unei întâlniri pe care a avut-o la Kremlin, în cursul zilei de 22 noiembrie, cu președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel Bermudez, aflat în Rusia pentru o vizită oficială.

Anterior întâlnirii de la palatul prezidențial, cei doi au participat la dezvelirea unei statui a lui Fidel Castro amplasată în districtul Sókol, din nord-vestul capitalei Rusiei, într-o piață care a primit numele dictatorului cubanez.

În imaginile făcute publice de la întâlnirea care a avut loc la Kremlin, Putin apare livid și se ține bine de scaun cu mâna stângă, în timp ce bate nervos din picioare.

This is what #Putin looks like now - not a well man, this version of him. Video from Ria Novosti from the meeting with @DiazCanelB on Tuesday. He should go to Cuba for some sun. NB @JuliaDavisNews pic.twitter.com/nnGAuArhCl