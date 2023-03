Momente de derută pentru un oficial rus la Kremlin. Putin l-a pus să se mute cu scaunul mai aproape de capul mesei VIDEO

Un moment filmat în celebra sală de consiliu de la Kremlin surprinde un moment atipic pentru Putin.

Scenele filmate și transmise internațional de la începutul invaziei ruse în Ucraina îl arată pe Putin stând mereu în capul mesei, în timp ce oficiali de rang înalt interni sau externi sunt plasați la mare distanță.

Contrar obiceiului încetățenit, Putin l-a derutat pe un oficial rus chemat la Kremlin să dea raportul. Liderul autocrat i-a indicat cu un gest discret funcționarului să se apropie.

Bărbatul și-a luat singur scaunul și s-a mutat mai aproape cu câțiva metri, inițial. Președintele rus i-a făcut semn să se apropie și mai mult, ulterior, așa că oficialul a luat din nou scaunul într-o mână și mapa în cealaltă și s-a deplasat până când a primit semn că este de ajuns.

Putin allowed the official to sit closer to him, but not too much. The official obediently took a chair and cautiously moved closer until Putin signaled with a gesture of his hand not to come any closer.

