Putin, mutare neprevăzută contra lui Netanyahu: Rusia se întoarce împotriva Israelului

Până recent președintele rus și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o relație strânsă, însă acum războiul din Gaza a schimbat în mod neașteptat situația. Putin a mutat neprevăzut în conflictul din Orientul Mijlociu, iar Rusia se întoarce împotriva Israelului, sprijinind gruparea Hamas.

În plus, după ce Israelul a lovit cu rachete ținte din Siria, Rusia a ținut partea Damascului prin vocea ministrului de Externe, care a declarat că loviturile încalcă ”suveranitatea țării și dreptul internațional”, potrivit CNBC.

Pe măsură ce asaltul Israelului asupra Fâșiei Gaza guvernată de Hamas s-a intensificat, iar peste 10.000 de palestinieni au murit acum în enclava puternic bombardată, Rusia și-a abandonat din ce în ce mai mult poziția mai neutră și devine deschis critică și ostilă față de Israel.

Biden, mari provocări în Israel și Ucraina: Adevărul necruțător aflat de președinte, ce îl pune în încurcătură

Rusia s-a bucurat întotdeauna de relații constructive cu Israelul, președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu bucurându-se de o relație strânsă și declarând că vor aprofunda legăturile israeliano-ruse.

Ads

În ultimii ani, însă, Rusia a devenit extrem de apropiată de Iranul, principal adversar al Israelului și a devenit și mai dependentă de Teheran de la invadarea Ucrainei în 2022, bazându-se pe țară livrările de arme, predominant drone, pentru folosirea lor în război.

În acest context, când gruparea militantă Hamas, susținută de Iran, a atacat Israelul pe 7 octombrie, luând peste 200 de ostatici israelieni, Rusia a fost pusă într-o poziție incomodă, nedorind nici să critice deschis Hamas, nici să apere Israelul.

Lovitură de grație primită de rușii fugiți într-un paradis turistic: Putin i-a lăsat cu buzunarele rupte

Cu toate acestea, pe măsură ce timpul a trecut, Rusia a devenit mai critică față de acțiunea militară a Israelului, mai ales pe măsură ce începe să-și calce pe propriile picioare - și anume interesele și alianțele sale - în regiune, cum ar fi lansarea de lovituri asupra aliatului Rusiei, Siria, o țară în care Moscova are baze militare și a cărei conducere a susținut-o.

Ads

Putin critică dur Israelul pentru loviturile din Gaza

Rusia „se află acum în situația în care este din ce în ce mai greu să mențină acest tip de echilibru”, potrivit analistului politic și academicianul Mark Galeotti, menționând că Rusia a calculat că relațiile sale cu Iranul și cu colegul producător de petrol Arabia Saudită au fost mai valoroase din punct de vedere strategic și economic decât legăturile sale cu Israelul.

„Când vine vorba de asta, dacă te gândești de cine are nevoie Rusia cu adevărat, are nevoie de Iran, nu în ultimul rând ca sursă continuă de material militar, dar are nevoie și de Arabia Saudită, deoarece cei doi împreună pot într-o mare măsură, domina prețul petrolului la nivel global. În acest context, trebuie să sacrifice Israelul.”

Astfel, Rusia se întoarce împotriva Israelului. Poziția Rusiei s-a schimbat treptat, dar dramatic în ultimele săptămâni, deoarece a devenit clar că conflictul are un impact asupra intereselor sale militare și geopolitice.

Al doilea front al Rusiei din Europa: Pericolul creat de Putin pentru un nou război

Ads

În timp ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra mai multor baze militare din Siria în octombrie, ca răspuns la o serie de atacuri cu rachete îndreptate spre Israel, ministrul de Externe al Rusiei a declarat că lovitura a încălcat „suveranitatea țării și dreptul internațional” a Siriei. Mai târziu în cursul lunii, Serghei Lavrov, a declarat că loviturile sunt „inacceptabile”.

În unele dintre cele mai critice comentarii de până acum, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat pe 28 octombrie că bombardarea Gazei de către Israel a fost împotriva dreptului internațional și riscă să creeze o catastrofă „de multe decenii, dacă nu de secole”.

Putin a intervenit și el, spunând înalților oficiali guvernamentali și de securitate că a deplâns criza umanitară din Gaza. Într-un discurs televizat, Putin a spus pe 30 octombrie că „nu există nicio justificare pentru evenimentele teribile care au loc acum în Gaza, unde mii de oameni nevinovați sunt uciși fără discriminare, fără a avea unde să fugă sau să se ascundă de bombardament”.

Ads